تجديد حبس عاطلين لحيازة 85 طربة حشيش بقيمة 600 ألف جنيه بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، بعد اتهامهما بحيازة 85 طربة لمخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائهما بقصد التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



وتلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية، بتخصص عاطلين، مقيمان بمحافظة الجيزة، لأحدهما له معلومات جنائية مسجلة، فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان دائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



تم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو 600,000 ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.