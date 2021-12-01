التحقيق مع السائق المتهم بدهس طفل في العياط

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع السائق المتهم بدهس طفل على الطريق العام في العياط، وتشريح جثة الطفل وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن.

تلقى طفل مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالعياط، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بمصرع طفل صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل، وبعمل التحريات تبين أن خلال سير الطفل صدمته سيارة نقل، وتمكنت القوات من ضبط السائق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.