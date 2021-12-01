وزير الدفاع يعقد لقاءات مع قادة الوفود العسكرية وشركات عالمية بـ«إيديكس 2021»

عقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع كل من خارديالس نيكولاس النائب الأول لوزير الدفاع اليونانى، والفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وجيريمى كوين وزير مشتريات الدفاع البريطانى، وممثلى شركة THALES الفرنسية، وإريك بيرينجيه الرئيس التنفيذى لشركة MBDA الفرنسية، وألكسندر زيجلر نائب الرئيس التنفيذى لشركة SAFRAN الفرنسية، وجوزيف فرانك الرئيس التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، والجنرال كمال جونارانتى سكرتير أول وزارة الدفاع السيريلانكية، ودانيالا تودوروفا فازليفا وزيرة الاقتصاد البلغارية.

وجاءت اللقاءات في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX – 2021)، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر حتى الثاني من ديسمبر.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكرى خلال الفترة المقبلة، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.

كما التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق رومولز روزين زيندى القائد العام لقوات الدفاع المجرية، والفريق شاهين مظهر قائد الفيلق الأول الباكستانى، واللواء بحرى لوران ماربوف ضابط عام العلاقات العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية، والفريق أول مبالا موسينسى سلستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية، والفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوى السوداني، حيث تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.