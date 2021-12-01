الاحتفال بمناسبة نجاح موسم البلح والتمور بالوادي الجديد (بث مباشر)

أقام أصحاب مصانع البلح والتمور وبعض فلاحي الوادي الجديد ليلة عشاء فاخرة بمناسبة نجاح موسم التمور بالواحات أطلقوا عليها "ليلة الفرح" بما تتمتع به من تجمعات لأصحاب مصانع التمور والمصدرين وبعض المزارعين والمنتجين بالوادي الجديد.

وقال المهندس سعد خضر مدير إدارة المنطقة الصناعية بمركز الداخلة، أن هذه الليله وهذا العرس عادة ينفذها أصحاب المصانع كل عام بمناسبة نجاح التمور والذي يطلقون عليه موسم الخير وموسم البركة لما فيه من خير على أبناء الوادي الجديد ككل بداية من الفلاح وحتي المصدرين

وأضاف مدير إدارة المنطقة الصناعية بالداخلة، أن نجاح موسم التمور والبلح بالواحات هذا العام يرجع لعدة أسباب أهمها تنفيذ الملتقى التسويقي الأول للتمور بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بمحافظة الوادى الجديد، بحضور بعض الوزراء والسفراء والشركات الكبرى ورجال الأعمال، والذي كان يتمثل في تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، وعرض أهم أصناف التمور المصرية، وأهم متطلبات مصانع التمور من خامات، وتوثيق الروابط وتعزيز التعاون بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر.

وأكد علي عامر أحد تجار التمور بالوادي الجديد، أن "ليلة الفرح " من أهم الليالي التي ننتظرها من العام للعام لما فيها من سعاده غامره من جميع أصحاب المصانع والفلاحين، موجهًا الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قائد مسيرة النجاح والذي يقدم الدعم والمساندة لصغار وكبار المستثمرين وإعطائهم فرصة كبيرة لترويج محصول البلح والتمور من خلال المؤتمرات والملتقيات والزيارات والمبادرات التي وضعت المحافظة على الخريطة مرة اخرى

وأوضح حسن صقر أحد مصدري محصول التمور والبلح، أنه سعيد بتواجده طوال موسم البلح مع أهالي الواحات وخاصة ليلة الفرح والتي هي بمثابة تكريم لنا جميعا بعد جمع وتصنيع وتصدير لمدة أربعة أشهر متتالية من التعب والسهر حيث تتمتع محافظة الوادي الجديد بأجود أنواع البلح والذي يطلق عليه "السيوي" الذي يعشقه المواطنين داخل مصر وخارجها ومن أهم الدول المستوردة لبلح الواحات هي دولة المغرب ودول شرق آسيا ودولة الهند

وأشار سامح عوض أحد أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالداخلة، أن ليلة الفرح عاده لم نقطعها منذ عدة سنوات نطلق عليها " ليلة في حب الله " لنتصافى ونتكاتف سويًا على العمل والإنتاج وحب الخير لبعضنا

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