«عالمنا بهجة» فى احتفالية بيت العيني باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. الأحد

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ينظم مركز إبداع الطفل ببيت العيني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الحادية عشر صباح الأحد 5 ديسمبر، احتفالية بعنوان "عالمنا بهجة " .

يتضمن الحفل مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، منها العرض المسرحي "حكايات ماما ستو" ويدور حول النصائح التي تقدمها جدتنا ، كما يتضمن فقرات للساحر والمهرج ، ويختتم بفقرة غنائية وموسيقية بشخصيات كرتونية وعرائس .

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تم تحديده من قبل الأمم المتحده عام 1992،يوافق الثالث من ديسمبر كل عام ، ويهدف لزيادة الفهم لقضايا الاعاقة بهدف ضمان حقوقهم ، زيادة الوعي لدمج ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية .

بيت العينى

يرجع تاريخ إنشاء مدرسة العيني والتي تقع خلف الجامع الأزهر إلى سنة 814 هـ . هذه المدرسة ضمن مجموعة فريدة من المنازل الإسلامية، حيث تجاور منزل زينب خاتون وبيت الهراوي ومنزل الست وسيلة، وتطل بواجهتها الشمالية على شارع الإمام محمد عبده بحي الأزهر. وقد أنشأها العيني قاضى القضاه بدرالدين محمود بن أحمد بن موسى، ولد بالشام، وقد جاء إلى القاهرة في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي وتولى وظيفة محتسب القاهرة وقاضي القضاه الحنفية لمدة أثنى عشر سنة متوالية.

جاءت فكرة تحويل المبانى العلوية الملحقة "بمدرسة العينى" بعد الترميم إلى مركز إبداع الطفل عام 2003 كإنعكاس لكل الجهود المبذولة لتنمية الثقافة وزيادة الوعى الأثرى وإطلاق الإبداعات المكنونة داخل الطاقات البشرية، ولأن أهم الفئات العمرية فى مجتمع الدرب الأحمر هم الأطفال أجيال المستقبل كان على مركز إبداع الطفل أن يكون ملتقى لهؤلاء الأطفال (من سن 6 سنوات إلى 15 سنة) ليفجر ويكشف عما بداخلهم من إبداع فى مجالات الرسم والغناء والموسيقى والشعر