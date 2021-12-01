الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 24230 طائراً من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

تحصين الطيور
تحصين الطيور

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، تحت اشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

 

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكداً أنه تم تحصين 24230 طائر ضد الأمراض الوبائية، 8230 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 6 أسواق، و 14 رياشة، واستخراج 18 تصريح نقل طيور، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
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وقال بشار، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.

طائر تحصين امراض طب بيطري أسواق

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وائل لطفي

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