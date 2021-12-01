الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خبير فى جنوب أفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

أوميكرون
أوميكرون

أعلن المعهد الوطني الجنوب أفريقي للأمراض المعدية أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي اكتشف في البلاد قد يتفوق على متحور "دلتا" شديد العدوى الذي اكتشف في الهند.

وقال أدريان بورين، المدير التنفيذي بالإنابة للمعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا، في تصريح لوكالة "رويترز": "كنا نفكر ما الذي سيفوق المتحور دلتا؟ لطالما كان هذا هو السؤال، من حيث القابلية للعدوى على الأقل... ربما يكون هذا المتحور تحديدا (أوميركون) هو البديل".

وإذا ثبت أن أوميكرون أكثر قابلية للعدوى من المتحور "دلتا" فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الإصابات وهو ما يمكن أن يمثل ضغطا على المستشفيات.

وأوضح بورين أنه "من المتوقع أن يعرف العلماء في غضون أربعة أسابيع إلى أي مدى يمكن لأوميكرون تفادي المناعة الناتجة عن اللقاحات أو الإصابة السابقة بالمرض، وما إذا كان يؤدي إلى أعراض أسوأ من المتحورات الأخرى".

وتفيد تقارير أطباء عالجوا مرضى كورونا في جنوب إفريقيا بأن الإصابة بأوميكرون ينتج عنها فيما يبدو أعراض خفيفة بينها سعال جاف وحمى وتعرق ليلي، لكن الخبراء حذروا من التسرع في استخلاص استنتاجات مؤكدة.

وأشار بورين إلى أن الوقت ما زال مبكرا جدا لقول ما إذا كان أوميكرون سيحل محل دلتا في جنوب إفريقيا، لكن حقيقة أن الإصابات بدأت ترتفع سريعا، لا سيما في مقاطعة غوتنغ علامة على أنه قد يحدث بالفعل بعض الإحلال.

وقاد متحور دلتا الموجة الثالثة من إصابات كورونا في جنوب إفريقيا والتي بلغت ذروتها بأكثر من 26 ألف إصابة يوميا في أوائل يوليو.

ومن المتوقع أن يثير أوميكرون موجة رابعة مع الإصابات وسط توقعات بأن تتجاوز عشرة آلاف إصابة يوميا في مطلع الأسبوع من نحو 2270 يوم الإثنين.

وأثار اكتشاف "أوميكرون" قلقا عالميا، حيث فرضت دول قيودا تتعلق بالسفر من جنوب إفريقيا خوفا من أن ينتشر المرض بسرعة حتى بين السكان المطعمين لكورونا.

على جنوب أفريقيا فوق جنوب أفريقيا أفريقي المتحور أوميكرون متحور أوميكرون أوميكرون المتحور خبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

وزير الصحة السعودى: نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدى لفيروس كورونا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

كلوب: شعرت بالصدمة لنتيجة «الكرة الذهبية»

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته