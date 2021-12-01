مستشار الرئيس: لدينا احتياطى كبير جدا من جرعات لقاح كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن قارة أفريقيا تعاني من مشاكل في قطاع الصحة وضعف وجود لقاحات كورونا، وعدم الحصول على كمية كافية من اللقاحات.



وقال تاج الدين، للإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، إنه ليس من الضروري أن يكون متحور "أوميكرون" أسرع انتشارا من متحور "دلتا" أو متحور "دلتا بلس"، لافتا إلى أنه تم رصد متحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا يوم 9 نوفمبر وانتشر في عدد من الدول، ومن المتوقع أن ينتشر في جميع دول العالم خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن "ما يحدث في مصر من توفير اللقاحات يعتبر ملحمة، ولدينا احتياطي كبير جدا من الجرعات".



وأشار إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا والتباعد الاجتماعي وأن ارتداء الكمامة أمر في غاية الأهمية ولا يقل أهمية عن لقاح فيروس كورونا.



وأوضح تاج الدين أنه تم رصد حالات إصابة بكورونا تتراوح شدتها ما بين البسيطة والشديدة والشديدة جدا .. مشيرا إلى أن مصر في الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا و إسرائيل و بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

والإثنين اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "أوميكرون" ستصل إلى الولايات المتحدة عاجلا أو آجلا لكن هذه السلالة تمثل "سببا للقلق وليس للذعر".