الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 3 وإصابة 6 بإطلاق نار فى مدرسة ثانوية بولاية ميشيجان الأمريكية

إطلاق نار في الولايات
إطلاق نار في الولايات المتحدة

  لقي ثلاثة أشخاص بولاية ميشيجان الأمريكية، مصرعهم إثر إطلاق نار في مدرسة ثانوية بالولاية.


وأضافت السلطات أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص آخرين بجروح في مدينة أوكسفورد بالولاية.


وقال ميشيل ماكابي نائب مسئول الشرطة في مقاطعة أوكلاند بالولاية إن القتلى الثلاثة يعتقد أنهم من الطلبة وأن أحد من تعرض لإطلاق النار كان مدرسا.


وأوضح أن المشتبه فيه صبي عمره 15 عاما وهو في الصف الثاني من المرحلة الثانوية وتم إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة بعد دقائق من وصولها لموقع الحادث دون وقوع اشتباك بين الجانبين واستعادت سلاحا ناريا يدويا كان بحوزته وعدة خزن طلقات وجدت بالمدرسة وأنه تم إطلاق ما بين 15 و20 طلقة رصاص في الحادث وأن المشتبه فيه ارتكب الحادث بمفرده.

مصر لقاء قتلى على شرطة طلاق إطلاق نار الثانوية عرض امريكية مصرع وصول الشرطة سلاح القبض يوم الثلاث الأمريكي اطلاق النار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

وزير الصحة السعودى: نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدى لفيروس كورونا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

كلوب: شعرت بالصدمة لنتيجة «الكرة الذهبية»

خبير فى جنوب أفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته