الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية اليمنى يدعو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لاستئناف نشاطه فى البلاد

وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك

 بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك  مع نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دومينيك تسيلا، عددًا من القضايا من بينها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين اليمن والصندوق.

وأفادت قناة (اليمن) الإخبارية، اليوم، بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهمية استئناف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لنشاطه في اليمن عبر مشروع تنمية سبل العيش الريفية، الذي يهدف إلى بناء الصمود لدى الفئات الأكثر ضعفًا ودعم المجتمعات المحلية، وبحث سبل استكشاف فرص الدعم الممكنة في القطاعين الزراعي والسمكي للمساهمة في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجهها اليمن جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على البلاد.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية تطرق خلال اللقاء إلى جهود الحكومة لبحث واستكشاف الآليات المثلى التي من شأنها أن تساهم في سداد متأخرات أقساط القروض المستحقة على اليمن للصندوق وبما يمكنه من توسيع أنشطته في البلاد.

وأضافت القناة، أن وزير الخارجية اليمني أطلع نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن واستمرار المليشيات الحوثية في التعامل السلبي مع جهود إحلال السلام واستمرار عدوانها على مأرب التي تحوي أكثر من مليوني نازح، مما يهدد بتفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

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