الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإسكندرية تتأهب للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية تتأهب للنوة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحى بإتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

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محافظة الإسكندرية تتأهب للنوة


وفى هذا الإطار أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح علي فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

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محافظة الإسكندرية تتأهب للنوة

وأشار نافع إلى أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

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محافظة الإسكندرية تتأهب للنوة

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.

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محافظة الإسكندرية تتأهب للنوة

وكان قد كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال مؤتمر صحفي، حجم الأمطار التي تعرضت لها الإسكندرية، خلال نوة الإسكندرية التي ضربت المدينة الساحلية، مؤكدًا أن المحافظة تعرضت لكميات من الأمطار لم تشهدها من قبل.

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محافظة الإسكندرية تتأهب للنوة



واوضح «نافع» أن محافظة الإسكندرية تتعرض بأمطار غزيرة منذ عام 2015،  خلال فصل الخريف وقبل بدء فصل الشتاء الرسمي، لافتًا إلى أن الأمطار تزاداد عامًا بعد الآخر.

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محافظة الإسكندرية تتأهب للنوة


وأكد أن الامطار التي تعرضت لها الإسكندرية خلال نوة المكنسة فاقت الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي، حيث ان الطاقة الإستعابية للمحافظة هي 2.15 مليون م2، وتستوعب المنظومة خلال الأمطار، نسبة 30% المتبقية من الإشغال الأقصى للمنظومة بواقع حوالي 635 ألف م2 لليوم.

الإسكندرية عدم الاستقرار سقوط أمطار رفع درجة الاستعداد انتشار سيارات شفط المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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