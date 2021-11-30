الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لإنارة شوارع مدينة أبو قرقاص فى المنيا (صور)

حملات نظافة مكبرة
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا برئاسة عرفات عبدالله نائب رئيس المركز والمدينة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لتنظيف وتجميل الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع كما شملت الحملة صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة.

262972275_265840872257213_2582389804718725875_n
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

وأكد اللواء محمد عزت رئيس المركز والمدينة أن العمل يجري على قدم وساق تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة .

261795724_265840912257209_3774270814847399857_n
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

وأكد “عزت” أنه قام بجولة ميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بقرية «جريس» للتأكد من سير العمل والوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمة المقدمة للمواطن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

261426860_265841008923866_2128831678543292612_n
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

وتفقد رئيس المركز خلال الجولة عددًا من الشوارع بالقرية واستمع لشكاوى الأهالى وتعهد بالاستجابة لها، كما قام بالمرور على الوحدة الصحية بقرية جريس لمتابعة انتظام العمل وحضور الأطباء والتمريض بالوحدة وشملت الجولة عددًا من المدارس بالقرية ومكتب البريد لمتابعة صرف المعاشات. 

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص
المنيا حملات نظافة مكبرة شوارع مدينة أبوقرقاص اللواء محمد عزت اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

قرار جديد من النيابة بشأن خطف 5 أطفال وهتك عرضهن داخل مدرسة بالمعادى

تفاصيل تنفيذ منع دخول المواطنين لمكاتب الشهر العقارى دون تلقى اللقاح

الصحة: أغلب المصابين بـ«أوميكرون» من فئة غير الملقحين

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية