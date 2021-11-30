حملة مكبرة لإنارة شوارع مدينة أبو قرقاص فى المنيا (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا برئاسة عرفات عبدالله نائب رئيس المركز والمدينة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لتنظيف وتجميل الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع كما شملت الحملة صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة.

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

وأكد اللواء محمد عزت رئيس المركز والمدينة أن العمل يجري على قدم وساق تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة .

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

وأكد “عزت” أنه قام بجولة ميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بقرية «جريس» للتأكد من سير العمل والوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمة المقدمة للمواطن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

وتفقد رئيس المركز خلال الجولة عددًا من الشوارع بالقرية واستمع لشكاوى الأهالى وتعهد بالاستجابة لها، كما قام بالمرور على الوحدة الصحية بقرية جريس لمتابعة انتظام العمل وحضور الأطباء والتمريض بالوحدة وشملت الجولة عددًا من المدارس بالقرية ومكتب البريد لمتابعة صرف المعاشات.

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص

حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة أبوقرقاص