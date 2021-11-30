الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية بمطار القاهرة

مدبولي
مدبولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، بيدرو سانشيز رئيس حكومة مملكة إسبانيا، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له.


ويقوم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددًا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإسبانية.


ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفي مدبولي وبيدرو سانشيز، خلال الزيارة، اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، فضلًا عن جلسة المباحثات الموسعة بحضور الوفد الرسمي لكلا البلدين.


وسيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

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