بريطانيا تنفي فرض الإغلاق بسبب انتشار «أوميكرون»

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وجود خطط لفرض حالة إغلاق أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا في بلاده فضلا عن رصد حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا، واصفاً إياها بالأمر المستبعد للغاية.

وأضاف جونسون في كلمة اليوم بمقر رئاسة الوزراء أن بدء برنامج تعزيز الجرعات المعززة من لقاحات كورونا سيبدأ حسب العمر وسيكون هنالك أكثر من 1500 صيدلية في إنجلترا تقدم هذه اللقاحات.

وأعلن جونسون إتاحة الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع المواطنين المؤهلين للحصول على اللقاح بنهاية شهر يناير.

وأشار إلى أن حوالي 18 مليون شخص حصلوا على الجرعة المعززة من اللقاح في أنحاء المملكة المتحدة بالفعل.