الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنور قرقاش: الإمارات لن تمنع اللبنانيين من دخول أراضيها

أنور قرقاش
أنور قرقاش

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة ​الإمارات العربية المتحدة​، ​أنور قرقاش​، اليوم، أن بلاده لن تمنع اللبنانيين من السفر إليها.

وأشار قرقاش في تصريحات للصحفيين اليوم، الى أن ​أبوظبي​ ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون ​اللبنانيون​ مزيدا من المعاناة بسبب ​الأزمة​ السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم، وفقا لما نقلته سبوتنيك.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو نصار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساعدت بلاده في أزمتها الحالية.

وجاءت تصريحات السفير اللبناني في مقابلة خاصة مع راديو وكالة أنباء "سبوتنيك"، خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومرور 50 عاما على العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية في موسكو.

وقال بونصار إن الشعب اللبناني كله يقدر عاليا الخطوات الإماراتية والدعم الشعبي للبنان، ويجب ألا ننسى أنه يوجد في الإمارات العربية مئات آلاف اللبنانيين، الذين يعملون في بلدهم الثاني الإمارات، ويقومون بدعم الاقتصاد اللبناني عبر التحويلات الأجنبية، وهذا أمر نقدره عاليا لدولة الإمارات.

وأضاف السفير اللبناني أن الدول الشقيقة عموما تقف إلى جانب لبنان في محنته، ونحن مع الأسف نعاني أزمة خانقة سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة في السنتين الأخيرتين مع انهيار العملة الوطنية وتراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني، ومع الأسف طبعا في هذه الحالات يعتمد لبنان على أشقائه وعلى أصدقائه، ومن أول الأشقاء الذين يدعموه، والدول الخليجية والإمارات خصوصا لها تاريخ حافل من الإيجابية والمساعدة والدعم.

وقال: "يُسعدنا أن نشارك الأخوة في دولة الإمارات العربية الشقيقة في هذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوب العرب جميعا، وهي الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات، وفي نفس الوقت الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والدولة الكبرى الصديقة روسيا الاتحادية".

اللبنانيين الإمارات انور قرقاش أبو ظبى لبنان

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وائل لطفي

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