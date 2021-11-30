الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق خلوة روحية لصوم الميلاد المجيد لكهنة ببا والفشن

كنيسة
كنيسة

بدأ مجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن، الخلوة الروحية لصوم الميلاد، في بيت "أنافورا"، والتي تستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية.

تتضمن الخلوة محاضرات بعنوان "دراسات متخصصة في العهد القديم" يقدمها إلى جانب الأنبا إسطفانوس، والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والقس بولس رفعت.

وتواصل الكنائس والرعاة بها، الخلوات الروحية خلال فترة صوم الميلاد المجيد، بهدف الدعم الروحي للكهنة خلال فترة الصوم، كما تنظم خلوات روحية للشباب أيضاً، والخدام خلال فترات الاصوام ، لكي يحصلوا على استفادة روحية من الصوم.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد يوم ٢٥ نوفمبر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويستمر أكثر من ٤٠ يوما متواصلة.

مجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن الخلوة الروحية لصوم الميلاد أنافورا دراسات متخصصة في العهد القديم الانبا اسطفانوس الأنبا توماس أسقف القوصية ومير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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