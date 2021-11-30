انطلاق خلوة روحية لصوم الميلاد المجيد لكهنة ببا والفشن

بدأ مجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن، الخلوة الروحية لصوم الميلاد، في بيت "أنافورا"، والتي تستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية.

تتضمن الخلوة محاضرات بعنوان "دراسات متخصصة في العهد القديم" يقدمها إلى جانب الأنبا إسطفانوس، والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والقس بولس رفعت.

وتواصل الكنائس والرعاة بها، الخلوات الروحية خلال فترة صوم الميلاد المجيد، بهدف الدعم الروحي للكهنة خلال فترة الصوم، كما تنظم خلوات روحية للشباب أيضاً، والخدام خلال فترات الاصوام ، لكي يحصلوا على استفادة روحية من الصوم.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد يوم ٢٥ نوفمبر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويستمر أكثر من ٤٠ يوما متواصلة.