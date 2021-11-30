نيللى تتحدث عن فيروز: كانت المعجزة بتاعتى

قالت الفنانة نيللي إن الراحلة الفنانة فيروز "مفيش زيها لأنها طفلة، بتطلع التمثيل من جواها فكانت مختلفة عن أبناء جيلها".

وتابعت الفنانة نيللي، خلال الندوة المقامة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٣ قائلًة: "فيروز كانت المعجزة بتاعتي، فعلًا وكنت مبهورة بيها قوي عشان فنها نابع من قلبها وحقيقي".

وتظهر النجمة نيللي للجمهور للمرة الأولى منذ تكريمها في افتتاح الدورة الحالية والتي قام بتقديمها وتسليمها جائزة الهرم الذهبي الفنان سمير صبري بعد حوار شيق بين الثنائي، وتصدر هذا المشهد محركات البحث الإلكتروني وموقع جوجل، ومواقع السوشيال ميديا.

ومن المقرر أن يناقشها خلال الجلسة الحوارية بدار الأوبرا المصرية، الناقد الفني طارق الشناوي، وستكون المناقشة متاحة للجمهور العام.

وكانت الفنانة نيللي أعربت عن سعادتها الشديدة لتكريمها ضمن الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية، ووسط حالة من البهجة بين سمير صبري والنجمة القديرة، قالت «نيللي» خلال كلمتها أثناء تكريمها في المهرجان: «أنا سعيدة قوي ومبسوطة جدًا وفرحانة قوي، وبجد حصلي الشرف إني أتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

وأضافت الفنانة نيللي: «والدي كان مهتم بيا كفنانة، وكنت باخد دروس في الباليه والموسيقى وكل الأنشطة الفنية الاستعراضية، وسعيدة بمشاركتي في بدايتي مع الراحل محمد عبدالوهاب وكنت مرهوبة في البداية وأول ما دخل في الشخصية نسيت الرهبة دي».