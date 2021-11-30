«الإحصاء»: 43.8% زيادة فى قيمة مشروعات تحت التنفيذ فى القطاع العام
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2019/2020.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الأجور فى قطاع الأعمال العام إلى حدود 60.8 مليـار جنيـه عام 2019/2020 مقابـل 57.7 مليار جنيه عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 5.4%.
كما ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 170.4 مليار جنيه عام 2019/ 2020 مقابل 154.9 مليـار جنيـه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 10.0%.
وسجلت قيمــة صافي رأس المال المستثمر ارتفاعاً إلى حدود 576.1 مليـــار جنيـــه عـــام 2019/2020 مقابــل 558.1 مليـار جنيـه عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 3.2%.
أما فيما يخص القطاع العــــام، فبلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 16.1 مليار جنيـه عـــام 2019/2020 مقابـــــل 11.2 مليار جنيه عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قـدرها 43.8%.
كما بلغت قيمـة صافي رأس المال المستثمر 90.9 مليار جنيـه عـام 2019/2020 مقابـل 84.2 مليــار جنيه عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قـــدر هــا 8.0%.
وبلغت قيمـــــة الأجـور 29.7 مليـار جنيـه عـــــام 2019/ 2020 مقابـــل 27.3 مليــــــار جنيـه عـام 2018/2019 بنسبة زيــادة قدرها 8.8%.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل نحو 98% من إجمالى عدد المشروعات، ويسهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما أنه يوجد ما يقرب من 4 ملايين مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر، ونسبة كبيرة من هذا القطاع تندرج تحت القطاع غير الرسمي وتفتقر لمقومات الانطلاق وتحتاج لضوابط وجهود كبيرة لدمجها في القطاع الرسمى.