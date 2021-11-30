وزيرة التخطيط تتقدم مسيرة المرأة المصرية على هامش أول قمة نسائية دولية

تقدمت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسيرة المرأة المصرية التي تم تنظيمها على هامش منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا" كأول مؤتمر وقمة تفاعلية دولية نسائية، والتي ينظمها المنتدى بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة بقصر القبة بالقاهرة تحت شعار "المرأة المهنية في الحياة العامة".

وشهدت المسيرة مشاركة عدد من الوزراء منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة، وسفراء عدد من الدول، وعدد من السيدات المصريات أصحاب المشروعات والتجارب الناجحة والفنانيين والإعلاميين، بهدف تسليط الضوء على ما حققته المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

يشهد المنتدى حضور عدد كبير من القيادات الحكومية رفيعة المستوى ورؤساء كبرى المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، وعدد من سفراء دول العالم، وقرابة 1000 قيادة مصرية ودولية وممثلين عن الدوائر الرئيسية فى صنع القرار بمختلف القطاعات، إلى جانب قيادات عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ولفيف من الشخصيات العامة محليًا وإقليميًا.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد كشفت عن تحسن ترتيب مصر فى عدد من مؤشرات تمكين المرأة المصرية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين ومن بينها تضاعف نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية تقريبًا لتصل إلى 27٪ في عام 2019، مقارنة بـ14% فى عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية في عام 2020 على 51٪، كما زادت أرصدة التمويل الأصغر الموجهة للنساء خلال 2020 لتشكل 62٪ من إجمالى عدد المستفيدين من برامج التمويل الأصغر.

وتؤثر الفجوة الرقمية بين الجنسين سلبًا على إمكانات البلدان للنمو الاقتصادي والتنمية، في حين أنه إذا تم ربط 600 مليون امرأة أخرى بالإنترنت في غضون ثلاث سنوات، فإن ذلك يمكن أن يتم ترجمته إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتراوح بين 13 و18 مليار دولار.