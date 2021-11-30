الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية قتل بالبساتين

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، الثلاثاء، محاكمة 8 أشخاص لاتهامهم في قضية قتل عمد بمنطقة البساتين.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم محمد حنفي وشهرته العجيلي، ومحمد.ع وشهرته بوصة و6 آخرين بقتل المجني عليه جمال الصغير ، مع سبق الإصرار والترصد وبباعث الانتقام بأن بيتوا النية وصمموا علي تحقيق المنية واعدوا لهذا الغرض "مطواة وشوم وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قاصدين مسكن المجني عليه متيقنين متدبرين ساعيين جاهدين لتحقيق مآربهم فتكالبوا عليه حتى اقتنصوه من ذوية وأصبح فريسة لضرباتهم القاتلة يستقبل الضربة تلو الأخوي حتى سدد له المتهم الاول طعنه نافذة بصدره.

أوضح أمر الحالة قيام المتهم الخامس بضرب المجني عليه ضربه قاسية أسفل رأسه من الخلف حتي سقط أرضًا، قاصدين من ذلك جميعاً قتله محدثين ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي اودت بحياته. 

بحسب أمر الإحالة، ارتبطت تلك الجناية بجناية جنحة أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان، استعرضوا القوة والعنف والتهديد قبل المجني عليه جمال الصغير وقاطني مكان الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي ومعنوي بهم متى كان من شان ذلك الفعل تكدير أمنهم وطمأنينتهم وسلامتهم حاب كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.

أضاف أمر الإحالة ان المتهم الأول إحراز سلاح أبيض مطواة قرن غزال دون مسوغ قانوني وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، كما أحرز المتهم الثاني،  أداء مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بدون ترخيص وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، وإحراز المتهم الثالث أداة - قارورة حجارة-  بدون ترخيص ما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وإحراز المتهم الرابع، شوم، والمتهم الخامس إحراز أداة قارورة، بدون ترخيص مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص .

محاكمة البساتين قضية قتل محكمة جنايات القاهرة قضية قتل عمد

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