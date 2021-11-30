«التخطيط»: تطوير 21 مركزاً تكنولوجياً بالمدن الجديدة تقدم 144 خدمة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير 21 مركزاً تكنولوجياً مطوراً بالمدن الجديدة من إجمالي 43 مركزاً تقدم 144 خدمة، إلى جانب استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم جميع الأعمال والأنشطة وتقديم كل أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة)، وإتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة، فضلاً عن استكمال بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة.

وفيما يخص مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة فقد تم توفير 63 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً منها 32 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 20 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل: مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، 10 أفرع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الأحوال المدنية) إلى جانب مركز متنقل للأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.

كما تم عقد ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة والمعنية بخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وحضور نواب المحافظين ومساعد وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاقد على 120 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً خلال العام المالي 2021/2022 منها 30 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 30 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل: مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، 30 فرع احوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الاحوال المدنية)، 30 فرع مرور متنقل (وزارة الداخلية: إدارة المرور).

وفي الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن خلال الفترة القادمة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.