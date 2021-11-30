تعطيل الدراسة وياسمين صبري.. الأكثر بحثًا في مصر على «جوجل»

تصدر تعطيل الدراسة اهتمامات وبال المصريين، اليوم، الموافق ٣٠ نوفمبر، طبقا لما أظهرت المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل»، حيث جاء تعطيل الدراسة، في صدارة بحث جوجل، بينما حلت ياسمين صبري ثانيًا في ترتيب أكثر الموضوعات بحثًا، بينما جاءت الفنانة الاردنية نداء شرارة كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

تعطيل الدراسة

تصدر هاشتاج تعطيل الدراسة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد من أبرز القوانين التي تمت مناقشتها في المجلس.

ونص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على منح إجازة دراسية وتعطيل الدراسة في حال الإعلان عن تفشي الأوبئة، بهدف مواجهة خطرها وحماية المواطن والحفاظ على صحته، كما حدد القانون المسؤولين عن اتخاذ قرار إعطاء الإجازة في حال انتشار الأوبئة، وهم رئيس مجلس الوزراء أو من يقوم مقامه، كما أن له الحق في تحديد مدة الإجازة للعاملين، حسب رؤيته للحالة الصحية للبلاد.

وحدد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مدة سريان القرارات التي تتخذها اللجنة المشكلة لمواجهة الأوبئة بحيث لا تزيد عن 365 يوما، كما يشترط عرض القرارات التي يتم اتخاذها، ويُشترط عرض تلك القرارات على مجلس النواب، خلال أسبوع، وفي حال كان المجلس غير قائما، يتم عرض القرارات على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

ياسمين صبري

كثرت عمليات البحث من قبل رواد السوشيال ميديا على الفنانة ياسمين صبري بعدما قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بمعاقبة المتهم "أ. إ" في اتهامه بسب وقذف الفنانة ياسمين صبري، بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 10 آلف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وجاء الحكم في القضية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠جنح مالية باب شرق، والمقيدة برقم 56 لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية بتاريخ 2020/07/29.

وتم الادعاء مدنيًا ضد المتهم بمبلغ "مائة مليون جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها الحكم الصادر بجلسة اليوم.

نداء شرارة

أطلقت الفنانة الأردنية نداء شرارة عملاً فنياً مميزاً مع كورال قرى الأطفال SOS غنت فيه للحب والطفولة والفرح، في حفل استثنائي أقيم برعاية سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، في فندق عمان روتانا، بحضور عدد من السفراء ومديري المؤسسات الوطنية والجهات الداعمة التي تقوم بكفالة البيوت الأسرية والشركاء ومؤسسات المجتمع المحلي والمؤثرين والإعلاميين إلى جانب مقدمات الرعاية الأمهات البديلات.

وجاء هذا العمل بعد إعلان الفنانة نداء سفيرة لجمعية قرى الأطفال، إيماناً منها بأهمية احتضان المجتمع لهذه الفئة، التي كل ما تحتاجه هو القبول والحب.

وعبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، عن سعادتها للمشاركة في هذه الاحتفالية المتزامنة بيوم الطفل العالمي، مشيدة بالدور الذي تلعبه جمعية قرى الأطفال لتطوير أداء الأطفال، وتوفير فرصة من النواحي التربوية والتعليمية من خلال البرامج التي تعدها للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، والسعي إلى قبول الآخر وعدم الإنكار، مثمنة المنجز الغنائي الذي قدمته الفنانة الأردنية، والذي هو بمثابة رسالة إنسانية.