انطلاق «كن سفيرًا» للصحفيين وتراجع المواليد.. حصاد نشاط وزارة التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الاثنين، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية.

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أمس الأحد، مبادرة "كن سفيرًا" لدفعة متخصصة للإعلاميين والصحفيين بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة وخبير أممي.

https://www.dostor.org/3640576

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مبادرة "كُن سفيرًا" من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق المبادرة في 2020 وتقدم لها ما يفوق 7000 مرشح، وكان الهدف الرئيسي للمبادرة هو تدريب نحو 1100 شاب وشابة خلال العام الأول في الفئة العمرية من 18-35 عاما.



https://www.dostor.org/3640593



أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام مصر أمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الأممية 2030، موضحًا أن مصر من ضمن 10 دول فقط التي قدمت ثلاث مراجعات طوعية منذ عام 2016 برصد ما تم إنجازه والمؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة، متابعًا أن تنفيذ الأجندة الأممية لا يقتصر فقط على الحكومة بل القطاع الخاص والمجتمع المدني كذلك.

https://www.dostor.org/3640584



قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تؤمن أنه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة دون القدرة على قياس الأداء وتقييم الذات للوقوف على أثر تدخلات السياسة العامة لدعم صياغة السياسات وترتيب الأولويات بما يضمن الاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

https://www.dostor.org/3640751



قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

https://www.dostor.org/3640884

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في فعاليات ورشة تدريبية حول "مواءمة برامج العمل الوطنية مع خطط التنمية الوطنية" والتي نظمتها الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء؛ وذلك في جلسة بعنوان "مقدمة ونظرة عامة حول التدريب.

https://www.dostor.org/3640987



كشف عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن النتائج الأولية لعملية «مسح صحة الأسرة المصرية» ستصدر قريبًا، وسيجرى إعلان الخريطة الصحية لمصر فى أبريل ٢٠٢٢، عقب انتهاء الرصد الميدانى فى يناير المقبل.

https://www.dostor.org/3641263