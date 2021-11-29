إطلالة زينب ودارين تلفت الأنظار بـ«مهرجان القاهرة السينمائي» (سور)

مع استمرار فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي والمقام بدار الاوبرا في دورته الـ43، لليوم الرابع على التوالي، لفتت عددُ من الفنانات بإطلالات جريئة أبهرت الجمهور.

إطلالة ملفتة

ظهرت الفنانة الشابة زينب غريب، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان قصير باللون الأسود، كت ومكشوف عند منطقة الصدر

ونسقت مع الإطلالة الجريئة، مكياجًا هادئًا يناسب الإطلالة، بالإضافة إلى حذاء من اللون الأسود وحقيبة يد صغيرة أضافت للإطلالة المزيد من الأناقة.

زينب غريب

فستان جلد قصير

ظهرت الفنانة التونسية دارين حداد، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة مميزة حيث أرتدت فستان أسود من خامة الجلد قصير فوق الركبة، مزود بأكمام ومكشوف عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس لون الفستان، وكلاتش باللون الأحمر.

دارين حداد

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي

استمرت فعاليات الدورة 43، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، الموافق 26 نوفمبر، ومن المقرر أن يستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وشملت عروض المسرح الكبير فيلم صلاة من أجل المسلوبين، المكسيك، ألمانيا، البرازيل مدته 110 دقائق، تعقبه مناقشة، فيلم معجزة، رومانيا، جمهورية التشيك، لاتفيا،

وتضمنت عروض المسرح الصغير،مسابقة الأفلام القصيرة مدته 64 دقيقة، فيلم ملك العالم، المكسيك، إسبانيامدته 95 دقيقة، فيلم قدحة، تونس مدته 93 دقيقة، تعقبه مناقشة، مسابقة الأفلام القصيرة 2، مدته 59 دقيقة، تعقبه مناقشة، فيلم فيرا تحلم بالبحر، كوسوفو، ألبانيا، مقدونيا الشمالية مدته 87 دقيقة.

فيما كانت عروض مسرح النافورة فيلم دوار، فرنسا مدته 145 دقيقة، تعقبه مناقشة، فيلم تمساح النيل، مصرمدته 62 دقيقة، تعقبه مناقشة، اما عروض مسرح الهناجر،فيلم خلية النحل، كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا، مدته 84 دقيقة، فيلم عجلة الحظ والفانتازيا، اليابان مدته 121 دقيقة، فيلم المهاجرون، ليتوانيا مدته 92 دقيقة تعقبه مناقشة، فيلم سيدة طيبة، جنوب إفريقيا مدته 92 دقيقة.