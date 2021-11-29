الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالة زينب ودارين تلفت الأنظار بـ«مهرجان القاهرة السينمائي» (سور)

دارين حداد
دارين حداد

مع استمرار فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي والمقام بدار الاوبرا في دورته الـ43، لليوم الرابع على التوالي، لفتت عددُ من الفنانات بإطلالات جريئة أبهرت الجمهور.

إطلالة ملفتة

ظهرت الفنانة الشابة زينب غريب، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان قصير باللون الأسود، كت ومكشوف عند منطقة الصدر

ونسقت مع الإطلالة الجريئة، مكياجًا هادئًا يناسب الإطلالة، بالإضافة إلى حذاء من اللون الأسود وحقيبة يد صغيرة أضافت للإطلالة المزيد من الأناقة.

زينب غريب

فستان جلد قصير

ظهرت الفنانة التونسية دارين حداد، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة مميزة حيث أرتدت فستان أسود من خامة الجلد قصير فوق الركبة، مزود بأكمام ومكشوف عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس لون الفستان، وكلاتش باللون الأحمر.

دارين حداد

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي

استمرت فعاليات الدورة 43، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، الموافق 26 نوفمبر، ومن المقرر أن يستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وشملت عروض المسرح الكبير فيلم صلاة من أجل المسلوبين، المكسيك، ألمانيا، البرازيل  مدته 110 دقائق، تعقبه مناقشة، فيلم معجزة، رومانيا، جمهورية التشيك، لاتفيا،

وتضمنت عروض المسرح الصغير،مسابقة الأفلام القصيرة مدته 64 دقيقة، فيلم ملك العالم، المكسيك، إسبانيامدته 95 دقيقة، فيلم قدحة، تونس  مدته 93 دقيقة، تعقبه مناقشة، مسابقة الأفلام القصيرة 2، مدته 59 دقيقة، تعقبه مناقشة، فيلم فيرا تحلم بالبحر، كوسوفو، ألبانيا، مقدونيا الشمالية مدته 87 دقيقة.

فيما كانت عروض مسرح النافورة فيلم دوار، فرنسا  مدته 145 دقيقة، تعقبه مناقشة، فيلم تمساح النيل، مصرمدته 62 دقيقة، تعقبه مناقشة، اما عروض مسرح الهناجر،فيلم خلية النحل، كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا، مدته 84 دقيقة، فيلم عجلة الحظ والفانتازيا، اليابان  مدته 121 دقيقة، فيلم المهاجرون، ليتوانيا  مدته 92 دقيقة تعقبه مناقشة، فيلم سيدة طيبة، جنوب إفريقيا مدته 92 دقيقة.

 

مهرجان القاهرة السينمائى دار الأوبر فستان مكشوف دارين حداد زينب غريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

ليفاندوفسكى يفوز بجائزة «أفضل مهاجم فى العالم»

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

معهد الفلك: السبت كسوف كلى للشمس لن يُرى فى مصر ومدته 4 ساعات

أول رد من الأهلى على مواجهة مونتيرى وأزمة المونديال

خبراء المفرقعات يفحصون جسمًا غريبًا أمام حى الهرم (صور)

دوناروما أفضل حارس فى العالم 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية

الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟