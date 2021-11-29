«مصنع 300 حربى»: قاذف البندقية السداسي المنتج الرئيسى فى ايديكس 2021

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة.

وقال المهندس طارق عزت رئيس «مصنع 300 حربي» فى تصريحات لـ«الدستور»، إنهم شاركوا بمنتج رئيسي في معرض «ايديكس2021» وهو قاذف البندقية السداسي، الذي يشارك لأول مرة فى معرض دفاع مصري كذلك البندقية الآلية المطورة والرشاش المتعدد المصري2.6 * 51 مم، بعد استكمال كافة الأجزاء لاغراض المتعددة.



ومن جانبه أكدت مروة ممدوح مهندس بحوث وتصميم في تصريحات لـ«الدستور» أن نسبة المكون المحلي في القاذف السداسي 100% ومرت بكل مراحل الاختبار، فضلا عن ان تطوير البندقية الآلية مصري بنسبة 100%



مواصفات قاذف الدخان

يستخدم القاذف السداسي مع الدبابة M60 A1 و مع العربة المدرعة M113 ويمكن تثبيته بسهولة ويتكون كل قاذف من ستة فتحات الإطلاق كل منتا تميل بزاوية مختلفة في الفراغ ويتم الإطلاق كهربيا، وهى من عيار 66 مم، أما أبعاد القاذف طوله 380 و العرض 280 والارتفاع 315.



ويضم المعرض شركات متخصصة في مجالات " نظم أمن المعلومات والمركبات البرية، الصيانة والإصلاح والعمرة، أنظمة الطاقة الكهربائية الهجينة، الإعلام العسكري، أنظمة الصواريخ، الأنظمة الملاحية، القفز بالمظلات والإنزال الجوي، شركات الأمن الخاصة، الإتصال عبر الأقمار الصناعية، معدات البحث والإنقاذ والسلامة، بناة السفن، برامج التطبيقات العسكرية، أنظمة السونار والرادار، أنظمة الإستخبارات والمراقبة والإستطلاع، المعدات التكتيكية، أجهزة التهديف وتحديد المدى، معدات اختبار، معدات التدريب- أجهزة المحاكاة، الأنظمة الذاتية وغير المأهولة، الأسلحة والأنظمة القتالية، أنظمة الدفاع الجوي، مصنعي هياكل الطائرات، أنظمة جو أرض وأنظمة، نظمة الرؤية / التصويب، الدفاع الساحلية، تقنيات مكافحة القرصنة، أنظمة الأسلحة المضادة للدبابات / اختراق الجدران، الذخيرة والأنظمة المدفعية، أنظمة C4ISR، أنظمة الكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، أسلحة القتال عن قرب، ملابس- تمويه، أنظمة القيادة والسيطرة والإتصالات، نظم الاتصالات، الأمن السيبراني- الحرب الإلكترونية، أجهزة الرؤية الليلية والنهارية، الجدران والحواجز الدفاعية، المعدات والمركبات الخاصة بالغطس وعمليات تحت الماء، أنظمة تخزين الطاقة، المحركات وأنظمة النقل- أنظمة الدفع، نظم المعلومات الجغرافية- تحديد المواقع- الملاحة، المنظمات الأمنية الحكومية، البنادق والذخيرة، الخوذات والأقنعة ودروع العين والأذن".