أكاديمية مصر للطيران تستقبل وفدًا ليبيا للإطلاع على برامج التدريب

تعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب والخطوط الجوية الليبية

قامت اكاديمية مصر للطيران للتدريب بجهود تسويقية متميزة لتجديد التعاون مع سلطة الطيران المدني الليبي لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين والمرحلين الجويين التابعين للخطوط الجوية الليبية.

واستقبلت الأكاديمية وفداً عالى المستوى من سلطة الطيران المدنى الليبي للإطلاع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تمثل طرازات الإيرباص “A320,A320neo, A220/300, A330/ A340”، وطرازات البوينج “B737-800,B777”، وكذلك أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الضيافة الجوية على إجراءات الطوارئ “CEET” وتقديم الخدمة “CST”.

وأبدى الوفد إعجابه بكافة الإمكانات المتاحة داخل الأكاديمية، انطلاقًا من إستراتيجية أكاديمية مصر للطيران للتدريب نحو التوسع وتكثيف التعاون بينها وبين شركات الطيران فى الوطن العربى وأفريقيا.

وبدأ تدريب أطقم من الطيارين والضيافة الجوية الليبية على أجهزة الطيران التمثيلى من طراز الإيرباص “A320-A330” مما يرسخ روابط التعاون بين الشركتين الموقرتين .

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمية.

زيادة معدلات التشغيل الجوية بالمطارات المصرية

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، والذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.