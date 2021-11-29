رئيس جامعة المنوفية يكرم الطالبات المتميزات في مشروع محو الأمية

كرّم الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، 17 طالبة من مختلف كليات الجامعة لتحقيقهم أعلى نسبة في محو الأمية، حيث استطاع بعضهن محو أمية 11 فردًا والبعض 10 والأخريات 9 و8 أفراد من قرى المحافظة المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاشور عمري، رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية والمشرف على مركز تعليم الكبار والدكتورة هبه الغتمي مدير المركز.

ووجّه «مبارك» الشكر للطالبات على مجهودهن المشرف ومشاركتهم فى الحملة القومية لمحو الأمية والتى تتبناها الدولة المصرية وتدعم كافة الجهود للقضاء على الأمية، لما لها من تأثير على حركة التنمية، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز للطالبات ورغبتهن فى استمرار العمل بمحو الأمية برغم تخرج بعضهم من الكليات والبعض فى السنوات النهائية.

وأكد، أن جامعة المنوفية تسعى بكافة امكانياتها للوصول بقرى محافظة المنوفية إلى قرى خالية من الأمية، وتشارك بقوافل تربوية إلى قرى مبادرة حياة كريمة البالغة 81 قرية بمركزي أشمون والشهداء، لمحو أميتها جميعا والعمل من خلال حصر لأعداد الأميين قام به مركز تعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار، مشيدًا بمجهودات المركز المتميز على مستوى الجامعات وآليات العمل به لتدريب الطلاب على أحدث الطرق لتعليم الكبار ومحو أميتهم ومساعدتهم على الاستمرارية لاستكمال تعليمهم حتى مراحل متقدمة.

رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس هيئة تعليم الكبار

و علي صعيد آخر منفصل كان قد استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار فى ضيافة جامعة المنوفية للمشاركة فى ندوة توعوية ضمن فعاليات أسبوع خدمة المجتمع الأول بالجامعة تناقش الأمية ومخاطرها على التنمية.

تناول اللقاء الحديث عن جهود جامعة المنوفية المتميزة على مستوى الجامعات متمثلة فى مركز محو الأمية وتعليم الكبار وعدد الأميين الذين تم محو أميتهم، حيث أشاد «عمري» بخطة المركز ومجهوداته سواء مع الطلاب أو مع الأميين للقضاء على الأمية.