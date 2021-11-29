الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ الشرقية يأمر برفع النزلات الكهربائية وتركيب خلايا ضوئية بطريق أبوكبير

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير برفع النزلات الكهربائية من على أعمدة الإنارة و تركيب خلايا ضوئية للأعمدة للحفاظ على إستقرار التيار الكهربي والإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعة الإنتهاء من إنارة طريق أبو كبير/ كفر صقر وإضفاء لمسه جمالية وحضارية على الطريق حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

و تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بتشكيل فرق عمل من الفنيين لحصر أعمدة الإنارة ورفع نزلات الكهرباء، وتم الإنتهاء من تركيب 500 خليه ضوئيه بأعمدة  الإناره أمام المدارس والمناطق السكنية بنطاق مدينة أبو كبير كمرحله أولى وكذلك رفع كافه النزلات الكهربائية من علي أعمدة الإنارة للحفاظ على أمن وسلامه المارة.

 وأوضح المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير، أنه تم زرع 180 عمود بكشافين  بطريق أبو كبير/ كفر صقر بمسافة  3,5 كم وإنارته أمام حركة السيارات والمواطنين لخلق رؤية بصرية وحضارية علي الطريق وتوفير عوامل الأمن والأمان للمواطنين واستكمالاً لخطة تطوير وتجميل المدينة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة إجراء الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لقرية كرديدة بنطاق المركز لرفع مستوى الإنارة بالطريق للقرية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وعلى الفور، قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مسؤولي الإنارة برئاسة المركز بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة المتهالكة وتركيب كشافات ليد جديدة واستعدال الأعمدة المائلة واستبدال الأسلاك الكهربائية المتهالكة لرفع مستوى الانارة بالقرية حرصآ على أرواح المواطنين.

وكان محافظ الشرقية تلقى شكوى من أهالي قرية كرديدة بنطاق مركز منيا القمح بسبب عدم إضاءة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية المؤدية للقرية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين مما يشكل خطرا على أرواحهم.

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