الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. توزيع جائزة الشاعر زكي عمر بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع

حفل جائزة زكي عمر
حفل جائزة زكي عمر

يقيم منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع، غداً الثلاثاء حفلاً لتوزيع جائزة الشاعر زكي عمر.

ويأتي  الاحتفال  باسم الشاعر زكى عمر (1938 - 1986) بمثابة احتفاء بكل ما هو صادق، وأصيل، وموهوب، ونقي، ومخلص، ومحب للخير، والعدل، والجمال، والحرية، والوطن، والإنسانية.

يقام الحفل عند السادسة والنصف مساءً، بوسط القاهرة، في مقر «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» ( 1 ش كريم الدولة متفرع من ش محمود بسيوني / ميدان طلعت حرب / القاهرة ) لتوزيع جائزة شعر العامية التي تحمل اسمه فى نسختها الأولى (دورة نوفمبر - 2021) بحضور نخبة كبيرة من قادة الفكر والثقافة والفن والإبداع، من مصر والوطن العربي. 

وكذلك العديد من الشعراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين، للمشاركة في حضور توزيع جوائز المسابقة على الفائزين وهم: (المركز الأول: محمد زايد. المركز الثاني: تيّام الشافعي. المركز الثالث: هناء الوصيف) وكذلك منح شهادات التقدير إلى الشعراء السبعة الذين وصلوا للقائمة النهائية وهم: (محمد راضى. محمود إبراهيم. مي سيد. عبد الرحمن بخيت. أحمد سالم. أحمد عبد الرحمن. إيمان أحمد).

يلقى كلمة الحزب الكاتب السياسي والمسرحى محمد فرج الأمين العام المساعد للحزب، وكلمة الأمانة العامة للجائزة يلقيها الشاعر والناقد شعبان يوسف، وكلمة منتدى المستقبل للفكر والإبداع يلقيها الدكتور يسري عبد الله الناقد الأدبي، وكلمة أسرة الشاعر زكى عمر تلقيها ابنته الدكتورة أمل زكي عمر، فى حضور أعضاء مجلس الأمناء لِلجائزة ومجلسها الاستشاري: الدكتور محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق. الباحث محمد الهادى. الشاعر محمد الشربينى. الشاعر نور سليمان. الشاعر عوض الشيخ. الشاعر عبده الزراع. الكاتب خيرى حسن وكذلك لجنة التحكيم: الدكتورة شيرين العدوي. الشاعرة عزة رياض. الشاعرة رشا الفوال. الشاعر أحمد شعبان. الشاعر شريف صلاح.

لتوزيع جائزة الشاعر زكي عمر منتدى المستقبل للفكر والإبداع حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي يسري عبد الله دكتورة أمل زكي عمر الكاتب خيرى حسن

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وائل لطفي

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