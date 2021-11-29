غدًا.. توزيع جائزة الشاعر زكي عمر بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع
يقيم منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع، غداً الثلاثاء حفلاً لتوزيع جائزة الشاعر زكي عمر.
ويأتي الاحتفال باسم الشاعر زكى عمر (1938 - 1986) بمثابة احتفاء بكل ما هو صادق، وأصيل، وموهوب، ونقي، ومخلص، ومحب للخير، والعدل، والجمال، والحرية، والوطن، والإنسانية.
يقام الحفل عند السادسة والنصف مساءً، بوسط القاهرة، في مقر «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» ( 1 ش كريم الدولة متفرع من ش محمود بسيوني / ميدان طلعت حرب / القاهرة ) لتوزيع جائزة شعر العامية التي تحمل اسمه فى نسختها الأولى (دورة نوفمبر - 2021) بحضور نخبة كبيرة من قادة الفكر والثقافة والفن والإبداع، من مصر والوطن العربي.
وكذلك العديد من الشعراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين، للمشاركة في حضور توزيع جوائز المسابقة على الفائزين وهم: (المركز الأول: محمد زايد. المركز الثاني: تيّام الشافعي. المركز الثالث: هناء الوصيف) وكذلك منح شهادات التقدير إلى الشعراء السبعة الذين وصلوا للقائمة النهائية وهم: (محمد راضى. محمود إبراهيم. مي سيد. عبد الرحمن بخيت. أحمد سالم. أحمد عبد الرحمن. إيمان أحمد).
يلقى كلمة الحزب الكاتب السياسي والمسرحى محمد فرج الأمين العام المساعد للحزب، وكلمة الأمانة العامة للجائزة يلقيها الشاعر والناقد شعبان يوسف، وكلمة منتدى المستقبل للفكر والإبداع يلقيها الدكتور يسري عبد الله الناقد الأدبي، وكلمة أسرة الشاعر زكى عمر تلقيها ابنته الدكتورة أمل زكي عمر، فى حضور أعضاء مجلس الأمناء لِلجائزة ومجلسها الاستشاري: الدكتور محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق. الباحث محمد الهادى. الشاعر محمد الشربينى. الشاعر نور سليمان. الشاعر عوض الشيخ. الشاعر عبده الزراع. الكاتب خيرى حسن وكذلك لجنة التحكيم: الدكتورة شيرين العدوي. الشاعرة عزة رياض. الشاعرة رشا الفوال. الشاعر أحمد شعبان. الشاعر شريف صلاح.