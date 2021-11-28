الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: عقار جارديانس المعالج للسكر يقلل الوفاة جراء حالات قصور القلب

قصور القلب
قصور القلب

كشفت دراسة جديدة للمركز الطبي الجامعي جرونينجن ، أن المرضى المصابين بقصور فى القلب وتلقوا دواء (جارديانس) الذى يستخدم لعلاج مرضى السكر تحسنت حالتهم بشكل ملحوظ ، وزاد معدل بقائهم على قيد الحياة، بالاضافة إلى أنه قلل من احتمالية عودتهم للمستشفى مرة أخري .
ويستخدم عقار " جارديانس" لعلاج مرضى السكر النمط الثانى ، لكنه أصبح مؤخرًا علاجًا راسخًا للمرضي الذين يعانون من قصور القلب المزمن ،وشرعت الدراسة في تحديد ما إذا كان هذا الدواء ،وهو أحد مثبطات ناقل ( SGLT2 ) ، ويمكن أن يساعد البالغين في المستشفى بسبب قصور القلب الحاد بمجرد استقرار حالتهم .
ويصنف قصور القلب على أنه "حاد" عندما يعاني المريض من تراكم السوائل في الرئتين ، ويتطلب علاجًا عاجلاً ودخول المستشفى ،وبمجرد خروجهم من المستشفى يكون هؤلاء المرضى أكثر عرضة لخطر الموت وإعادة العلاج في المستشفى وانخفاض نوعية الحياة.
فيما توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن مرضى قصور وظائف القلب، يمكنهم الاستفادة من حقن الخلايا الجذعية التي يتم توصيلها مباشرة إلى عضلة القلب.
وأظهرت نتائج التجارب السريرية أن المرضى الذين يعانون من قصور القلب الخفيف أو المعتدل ويعانون من مستويات عالية من الالتهاب استجابوا بشكل جيد لحقن الخلايا الجذعية، وشهدوا انخفاضًا في مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت المرتبط بالقلب.
قال الدكتور إيمرسون بيرين المدير الطبي لمعهد تكساس للقلب في هيوستن، إن الخلايا الجذعية التي يتم حقنها في مناطق مستهدفة من القلب الفاشل تنشط بسبب الالتهاب وتبدأ في ضخ المواد الكيميائية الحيوية المفيدة، موضحًأ أن هذه الخلايا عبارة عن مصانع صغيرة لبروتينات مختلفة وسيتوكينات ومنتجات أخرى لها تأثير محلي على خلايا عضلة القلب وأن الخلايا تساعد أيضًا في تحسين صحة الأوعية الدموية الكبيرة والصغيرة.
وخرجت النتائج بعد دراسة 537 شخصًا يعانون من قصور القلب المتقدم مع انخفاض الكسر القذفي، وهو الوقت الذي تضعف فيه حجرة الضخ الرئيسية في الجانب الأيسر من القلب بشكل كبير.

أمستردام عقار جارديانس قصور القلب القلب

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وائل لطفي

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