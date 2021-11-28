الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عاما لـ 3 تجار فودو وهيروين في الخصوص

هيروين
هيروين

قضت محكمة جنايات القليوبية، اليوم، بالسجن المشدد ١٥ سنة على ٣ عاطلين، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها بمنطقة الخصوص التابعة للقليوبية.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص، تلقت معلومات تفيد بقيام ٣ عاطلين بترويج المواد المخدرة وتوزيعها على المتعاطين من الشباب، وتم تشكيل فريق من البحث لفحص البلاغات، وتم التأكد من صحتها بقيام ٣ عاطلين يقومون بالاتجار في المخدرات وألقي القبض عليهم بحوزتهم كيلو فودو وإستروكس وهيروين.

وتم تشكيل فريق بحث، والذي تمكن من القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة، وهم "هـ خ ح" ٣٢ سنة عاطل ومقيم بالخصوص، وعثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو نصف كيلو حشيش و٥٠ قرص مخدر، و" م ح ج" ٢٧ سنة عاطل ومقيم بالخانكة، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن نحو ٧٥٠ جرام ومبلغ مالي ٣٥٠ جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "كاتر"، و"ص ع ج" ٣٣ سنة عاطل ومقيم شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن نحو ٣٨٠ جراما، ومبلغ مالي ١٤٠٠ جنيه وهاتف محمول.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

هاتف محمول محكمة الجنايات قسم شرطة الاتجار في المخدرات المواد المخدرة مخدر الاستروكس محكمة جنايات السجن المشدد كمية من مخدر الفودو

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