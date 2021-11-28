المشدد 15 عاما لـ 3 تجار فودو وهيروين في الخصوص

قضت محكمة جنايات القليوبية، اليوم، بالسجن المشدد ١٥ سنة على ٣ عاطلين، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها بمنطقة الخصوص التابعة للقليوبية.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص، تلقت معلومات تفيد بقيام ٣ عاطلين بترويج المواد المخدرة وتوزيعها على المتعاطين من الشباب، وتم تشكيل فريق من البحث لفحص البلاغات، وتم التأكد من صحتها بقيام ٣ عاطلين يقومون بالاتجار في المخدرات وألقي القبض عليهم بحوزتهم كيلو فودو وإستروكس وهيروين.

وتم تشكيل فريق بحث، والذي تمكن من القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة، وهم "هـ خ ح" ٣٢ سنة عاطل ومقيم بالخصوص، وعثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو نصف كيلو حشيش و٥٠ قرص مخدر، و" م ح ج" ٢٧ سنة عاطل ومقيم بالخانكة، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن نحو ٧٥٠ جرام ومبلغ مالي ٣٥٠ جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "كاتر"، و"ص ع ج" ٣٣ سنة عاطل ومقيم شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن نحو ٣٨٠ جراما، ومبلغ مالي ١٤٠٠ جنيه وهاتف محمول.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.