مواعيد عرض برنامج معكم منى الشاذلي والإعادة 2021

استطاعت الإعلامية منى الشاذلي أن تحقق نجاح كبير ببرنامجها “معكم” الذي يعرض على شاشة قناة سي بي سي، بل وينتظره عدد كبير من الجمهور لمشاهدة لقاءتها الحصرية والنجوم التي تقوم باستضافتهم، مما جعل مواعيد برنامج منى الشاذلي 2021 تتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة التفاصيل.

مواعيد برنامج منى الشاذلي 2021

ويبحث الجمهور على مواعيد برنامج معكم منى الشاذلي بتلهف شديد لمشاهدة حلقاتها المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن استضافتها للفنانة ياسمين عبد العزيز، فيبث البرنامج عبر شبكة قنوات CBC خلال سهرة أيام الخميس والجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً ويعاد مساء السبت والأحد الساعة الحادية عشر مساءا ويمكن للراغبين في مشاهدة حلقاته.

منى الشاذلي تستضيف ياسمين عبد العزيز

وتحل الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور بعد تعافيها من وعكتها الصحية ضيفة على برنامج "معكم" مع منى الشاذلي على شاشة CBC خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الاعلامية منى الشاذلي عن حلقة خاصة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل، مشيرة إلى أنه سيعرض قريبا، وتضمن برومو الحلقة انهيار وبكاء ياسمين عبد العزيز وهي تكشف عن تفاصيل وعكتها الصحية التي وصفتها بالموت، مما انهالت التعليقات المتعاطفة معها وتمني الشفاء لها من قبل جمهورها.

آخر أخبار حالة ياسمين عبد العزيز

بدأت أزمة ياسمين، الشهر الماضي، عندما أعلن النجم أحمد العوضي عن وجود أزمة صحية لزوجته وأنها داخل غرفة العمليات، وبعدها اتضح أنها دخلت في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي داخل العمليات، وشارك الثنائي العوضي وياسمين خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل «اللي مالوش كبير» مع خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طمأنت جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، وذلك برسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعى، منذ أكثر من 50 يومًا على رحلتها مع العلاج، ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه، "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا ..الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".