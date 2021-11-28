الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيف يواجه العالم متحور كورونا الجديد «أوميكرون»؟

كورونا
كورونا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن العلماء بدأوا في العمل على تحديد هوية متحور كورونا الجديد، ولكن  لا يعرف أحد حتى الآن، ما إذا كان يمثل تهديدًا كبيرًا أم لا، إلا أن الجميع يتخذ حذره فلا ينبغي المخاطرة.

وتابعت فى تقرير لها، أن الأمر يتطلب استجابة عالمية عاجلة، حيث يبدو أن متغير أوميكرون، الذي اعتبره العلماء يمثل التهديد الرئيسي التالي في سياق الوباء. 

وأوضحت الصحيفة أن الأدلة المبكرة من المراقبة الجينية الخاصة بهم تشير إلى أن هذا المتغير الجديد هو سبب خطير للقلق ومن الضروري أن يتم التصرف بسرعة استجابة لهذه المعلومات الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف المتغير الجديد أيضًا في بوتسوانا وهونج كونج، وسيستمر بلا شك في الظهور في مناطق أخرى في الأيام القادمة.

وأضافت أنه لا توجد بيانات حتى الآن، تشير إلى أن متغير “اوميكرون” يزيد من شدة المرض أو مقاومة اللقاحات الحالية. 

كما أشارت إلى أن هذا يتطلب إجراء تحقيقات مخبرية في المستقبل ومراقبة مستمرة في العديد من البلدان خلال الأسابيع القادمة. 

وأوضحت انه يجب على المسئولين النظر في هذا الاكتشاف المحتمل للهروب المناعي، والذي كان موجودًا في كل خطة وبائية تقريبًا، في سياق تحديد التسلسل الجيني المتغير الجديد بسرعة عالية، وبفضل مشاركة البيانات المفتوحة حيث يتم تنبيه المجتمع العلمي العالمي إليها وانتقل إلى العمل - مرة أخرى - لفهم ماهية المخاطر.

واكدت الصحيفة ان تجربة العالم مع متحورات “ألفا ودلتا” كشفت أن الإجراء المبكر أفضل بكثير من الاستجابة المتأخرة، وقد يتضح أن هذا البديل لا يمثل تهديدًا كبيرًا، لكن عواقب عدم التصرف مبكرًا قد تكون مدمرة وتصل للعالم اجمع.

أوميكرون كورونا تحقيقات هونج كونج عالم معلومات لقاحات متغير التسلسل الجيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة في المعادي

عملية إبهار.. التفاصيل الكاملة لمشروع «التجلى الأعظم» فى سانت كاترين

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

«حطوا فى عينكم حصوة ملح».. الباز يعلق على تقرير دويتشه فيله عن طريق الكباش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

رغم الشكوك فى يهوديتهم: إسرائيل تستعد لإحضار آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا