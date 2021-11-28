كيف يواجه العالم متحور كورونا الجديد «أوميكرون»؟

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن العلماء بدأوا في العمل على تحديد هوية متحور كورونا الجديد، ولكن لا يعرف أحد حتى الآن، ما إذا كان يمثل تهديدًا كبيرًا أم لا، إلا أن الجميع يتخذ حذره فلا ينبغي المخاطرة.

وتابعت فى تقرير لها، أن الأمر يتطلب استجابة عالمية عاجلة، حيث يبدو أن متغير أوميكرون، الذي اعتبره العلماء يمثل التهديد الرئيسي التالي في سياق الوباء.

وأوضحت الصحيفة أن الأدلة المبكرة من المراقبة الجينية الخاصة بهم تشير إلى أن هذا المتغير الجديد هو سبب خطير للقلق ومن الضروري أن يتم التصرف بسرعة استجابة لهذه المعلومات الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف المتغير الجديد أيضًا في بوتسوانا وهونج كونج، وسيستمر بلا شك في الظهور في مناطق أخرى في الأيام القادمة.

وأضافت أنه لا توجد بيانات حتى الآن، تشير إلى أن متغير “اوميكرون” يزيد من شدة المرض أو مقاومة اللقاحات الحالية.

كما أشارت إلى أن هذا يتطلب إجراء تحقيقات مخبرية في المستقبل ومراقبة مستمرة في العديد من البلدان خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت انه يجب على المسئولين النظر في هذا الاكتشاف المحتمل للهروب المناعي، والذي كان موجودًا في كل خطة وبائية تقريبًا، في سياق تحديد التسلسل الجيني المتغير الجديد بسرعة عالية، وبفضل مشاركة البيانات المفتوحة حيث يتم تنبيه المجتمع العلمي العالمي إليها وانتقل إلى العمل - مرة أخرى - لفهم ماهية المخاطر.

واكدت الصحيفة ان تجربة العالم مع متحورات “ألفا ودلتا” كشفت أن الإجراء المبكر أفضل بكثير من الاستجابة المتأخرة، وقد يتضح أن هذا البديل لا يمثل تهديدًا كبيرًا، لكن عواقب عدم التصرف مبكرًا قد تكون مدمرة وتصل للعالم اجمع.