الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية.. ورئيس جامعة طنطا يتفقد اللجان

انطلاق ماراثون الانتخابات
انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، كليات الجامعة بمجمع كليات سبرباى والمجمع الطبي لمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب.

وخلال الجولة، أشاد بالإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن الجامعة قد استعدت بتنفيذ خطة متكاملة لضمان اجراء العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، حيث تم توفير صناديق زجاجية لكل كلية وحث الطلاب على المشاركة.

أوضح رئيس الجامعة أن إجمالي عدد الطلاب اللذين يخوضون الانتخابات الطلابية لهذا العام 2020 / 2021 بلغ 859 طالباً وطالبة من بينهم 478 طالب و381 طالبة، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

ومن المقرر أن يتم الفرز وإعلان النتائج نهاية اليوم، على أن تجرى جولة الإعادة غداً الإثنين، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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