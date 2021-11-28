الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

متطوعو الشاطئ… حملات نظافة للتوعية بمخاطر البلاستيك بالإسكندرية

حملات نظافة
حملات نظافة

أكياس سوداء في أياد بيضاء تطوعت ليكون لها دور إيجابي في تجميل عروس البحر المتوسط وذلك في إطار مبادرة تجميل المدينة التي أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ بهدف زيادة الوعي البيئي بمخاطر التلوث البلاستيكي على البيئة البحرية.

تواجدت “الدستور” على شاطىء السرايا العام، لتلتقي بإيهاب أحمد، أحد المتطوعين أن اليوم يتواجد قرابة من 50 متطوعًا من كليات مختلفة، منها الصيدلة، السياحة و الفنادق، التجارة، والآداب، في حملة تنظيف الشاطئ من البلاستيك والمخلفات الناتجة من المواطنين، حفاظًا على المشهد العام للمدينة.

تابعت حبيبة السيد، إحدى المتطوعين، أن حماية البيئة من استخدام البلاستيك أصبح ضرورة بيئية وأول تلك المحطات هي الشواطئ لأنها طريق مباشر للبحر وهذا يصر الحياة البحرية على المدى البعيد، وأن تلك ليست الحملة الأولى للفريق المتطوع لكن هذا نشاط مستمر طوال العام.

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وواصل أحمد عادل، أحد المتطوعين، أن يرافق حملات النظافة حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي ومباشرة على الشواطئ بضرورة الحفاظ على المساحات الواسعة نضيفة، وأيضًا تقليل استخدام البلاستيك وهذا لزيادة الوعي البيئي لدى المواطنين والذي اصبح من الضروري الاخذ به وتنفيذه.

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وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أن مثل تلك المبادرات والفعاليات تهدف إلى توعية رواد الشواطئ بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ من المخلفات البلاستيك مع التحذير من مخاطر التلوث البلاستيكي، خاصة على الحياة البحرية.

وواصل الشريف أن تلك الحملات تؤكد أن الأجيال القادمة واعية بمخاطر التلوث البيئي كما أنهم شريك فعال ومؤثر مع الدولة في النهوض بمستوى نظافة الشواطئ، لإخلائه من المخلفات البلاستيكية، وجمع المخلفات بالشاطئ، والتخلص من المخلفات المتبقية بطرق لا تضر بالبيئة والبحر.

حملات نظافة الإسكندرية التطوع عروس المتوسط تجميل المدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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