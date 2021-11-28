حليم: مصر تقطع خطوات إيجابية بتطوير القرى.. و«أصلك الطيب» رد لجميل بلدنا

قال رجل الأعمال المصري الدكتور رفعت حليم "إننا نعمل على تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في إطار تنفيذ مبادرة أصلك الطيب"، موضحاً أن البداية كانت بمحافظة الفيوم، ولن تكون النهاية وإنما بداية للوصول إلى مراحل أخرى من التطوير أو تطوير قرى جديدة، من خلال خطط مستدامة لتطوير القرى المستهدفة.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، وذلك على هامش توقيع بروتوكول مبادرة "أصلك الطيب".



وأكد حليم، أهمية التعاون البناء بين الدولة والأفراد لبناء وتنمية الإنسان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالات التدريب المهني والتعليم والارتقاء به.

وتابع حليم: "نعمل على إجراء عدد من التدخلات في مجالات اقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية ورياضية في محافظة الفيوم، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الهجرة والتخطيط وكذلك مع المحافظة، بما يضمن سرعة وتيرة العمل لتحقيق الهدف المطلوب، وهي بناء الإنسان في المقام الأول، ردا لجميل وطننا".

من ناحيته، قال إيهاب الخراط، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، إنه بموجب البروتوكول تقوم الجمعية بتمويل وتنفيذ كل التدخلات الخاصة برفع كفاءة وتطوير المركز الطبي بالشواشنة، واستكمال تجهيزات وتنفيذ القوافل الطبية، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الحضانات وفصول محو الأمية واستكمال معدات النظافة والتشجير.

فيما قال محمد عبد الله حسين، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية، إنه بموجب البروتوكول تقوم الجمعية بتمويل كل التدخلات الخاصة بتطوير التعليم، من تطوير معامل وتدريب معلمين ورفع كفاءة المدارس وتنفيذ أنشطة طلابية، وكذلك تمويل تنفيذ مجمع صناعي وورشة تدريب.

كانت وزيرة الهجرة يرافقها محافظ الفيوم، قد تفقد صباح اليوم عددا من المشروعات التنموية المتكاملة بقرية الشواشنة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي تنفيذ مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم في إطار التكامل وتضافر الجهود بين وزارتي الهجرة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي المبادرة التي تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري تحت مظلة المشروع القومي الكبير "حياة كريمة"، من أجل بناء حياة الإنسان المصري في القرى الأكثر احتياجًا.