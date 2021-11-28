الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدشين ثاني مراحل تطوير المناطق غير المخططة بشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

دشن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، المرحلة الثانية لخطة تطوير المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم بنطاق حي شرق بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه، وتشمل مناطق كفر المصيلحة والشوارع الرئيسية بحي شرق.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، المستشار الهندسي للمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى إعداد خطة طموحة لتطوير المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم بدأت بالمرحلة الأولي بنطاق حي غرب بتكلفة إجمالية بلغت (310) مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة وبلاط الإنترلوك لـ 176 شارع رئيسي ومتفرع بنطاق الحي والعزبة الغربية.

وتحدث المحافظ، عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بقرية ميت خاقان، حيث من المقرر تطوير الطريق بالكامل من إزالة البلدورات القديمة والمتهالكة وإنشاء بلدورات جديدة وسيتم رصفها ببلاط الإنترلوك مع إزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإعادة رصفها من جديد، وجاري حالياً إزالة البلاطات الخرسانية القديمة بالجزيرة الوسطي بالشارع وسيتم إنشاء جزيرة وسطي جديدة وزرع أعمدة إنارة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر جمالي بالطريق.
ووجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقل من شهر مع مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

الصرف الصحي الوسط مصنع طريق المنوفية مخططة ابراهيم احمد القمامة

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