الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتفقد أعمال صيانة كوبري دمياط المعدني بعد إغلاقه

محافظ دمياط
محافظ دمياط

 أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمدينة دمياط، استهلتها بمتابعة الأعمال الجارية لصيانة كوبرى دمياط المعدنى.

وتابعت عمليات الرصف بالأسفلت بالكوبرى، واطلعت على خطة الصيانة التى تجريها الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث تتضمن رفع الفواصل وصيانة البلاطة للكوبرى وتنفيذ الأعمال الميكانيكية.

وفى هذا الصدد، وجهت "المحافظ" بصيانة أعمدة الإنارة و دهان سور الكوبرى باللون الرئيسى لسور كورنيش النيل ليتماشى مع المظهر العام للمنطقة ككل، وأكدت أيضاً على رفع كفاءة نقطتى الدخول والخروج من وإلى الكوبرى، مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لفتح الكوبرى نظرًا لاهميته الشديدة لكونه نقطة وصول رئيسية إلى المدينة.

وواصلت "محافظ دمياط" جولتها بزيارة ميدان سرور، للوقوف على مستجدات موقف استكمال أعمال رد الشئ لأصله التى جرت هنالك، حيث أصدرت  تعليمات مشددة إلى المقاول المُنفذ للأعمال بالإسراع فى معدلات تنفيذ الأرصفة الجانبية بالمنطقة والالتزام بالمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن، وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال عدم الالتزام بذلك.

وتفقدت "المحافظ" طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، لمتابعة أعمال التطوير بمنطقة سوق ٦ أكتوبر، حيث تشمل العملية إنشاء جزيرة وسطى وارصفة جانبية و توسعة الطريق وانارته و رصفه، هذا وقد بحثت "محافظ دمياط" محاور استكمال مخطط التطوير وذلك مرورًا بميدان الشهابية وصولاً إلى منطقة عزبة اللحم.

العملية إنشاء جزيرة وسطى وارصفة جانبية و توسعة الطريق وإنارته ورصفه.

وواصلت "محافظ دمياط" جولتها بزيارة ميدان سرور، للوقوف على مستجدات موقف استكمال أعمال رد الشئ لأصله التى جرت هنالك، حيث أصدرت تعليمات مشددة إلى المقاول المُنفذ للأعمال بالإسراع فى معدلات تنفيذ الأرصفة الجانبية بالمنطقة والالتزام بتنفيذ الأعمال في دمياط.

أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط كوبري دمياط

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فى ذكر المثقف المحبط

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