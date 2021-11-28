غدًا.. رئيس وزراء ماليزيا يزور سنغافورة للمرة الأولى منذ 3 سئوات

يجري رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، غدا الإثنين، أول زيارة رسمية له إلى سنغافورة؛ حيث سيشهد مع نظيره السنغافوري، لي هسين لونج، إطلاق ممر السفر المحصن البري الذي يربط بين البلدين.

وذكرت شبكة “تشانيل نيوز آشيا” السنغافورية - في نشرتها الانجليزية اليوم الأحد - أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء ماليزي إلى سنغافورة منذ أكثر من 3 سنوات، منذ زيارة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في نوفمبر عام 2018.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية أن إسماعيل صبري، سيشهد إطلاق ممر السفر المحصن مع رئيس الوزراء السنغافوري، واصفة هذا الإطلاق بأنه "خطوة مهمة نحو استعادة الربط الثنائي والإقليمي".

وأشارت الشبكة، إلى أنه يتعين على المسافرين عبر ممر السفر المحصن البري استخدام خدمات حافلات مخصصة، كما ينبغي أن يكون المسافرون من مواطني الدولة التي سيدخلونها أو من المقيمين الدائمين في هذه الدولة أو من حاملي التصاريح طويلة الأمد.

جدير بالذكر أنه من المقرر أيضا أن تبدأ سنغافورة ممرا جويا للسفر المحصن مع مطار كوالالمبور الدولي، غدًا الإثنين، من خلال 6 خطوط جوية توفر رحلات جوية مخصصة للسفر المحصن.

ويتيح الممر للمسافرين الملقحين بشكل كامل السفر بين سنغافورة وماليزيا، إذ يخضعون لاختبارات كوفيد بدلًا من تقديم إشعار الحجر الصحي أو البقاء في المنزل.

وعلى جانب آخر، قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، السبت، إن بلاده تلتزم بحل أية نزاعات من خلال الحوار في بناء السلام والتعايش السلمي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اختتام القمة الآسيوية الأوروبية الـ 13 التي عقدت افتراضيًا.

وجدد يعقوب - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" - التزام بلاده بجهود القمة نحو معالجة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، موضحًا أن القمة تهدف إلى عقد الاجتماعات كأسرة كبيرة ويمكن أن تكون أساسًا بأن المنطقتين قادرتان على ضمان السلام، الاستقرار، والازدهار من خلال تعزيز تضامنهما.

وأشار إلى أن الدول في العالم ستكون قادرة على التواصل وممارسة التفكير الاستراتيجي بشكل أفضل من خلال التركيز على المساواة.