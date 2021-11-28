الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. رئيس وزراء ماليزيا يزور سنغافورة للمرة الأولى منذ 3 سئوات

صبري يعقوب
صبري يعقوب

يجري رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، غدا الإثنين، أول زيارة رسمية له إلى سنغافورة؛ حيث سيشهد مع نظيره السنغافوري، لي هسين لونج، إطلاق ممر السفر المحصن البري الذي يربط بين البلدين.
وذكرت شبكة “تشانيل نيوز آشيا” السنغافورية - في نشرتها الانجليزية اليوم الأحد - أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء ماليزي إلى سنغافورة منذ أكثر من 3 سنوات، منذ زيارة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في نوفمبر عام 2018.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية أن إسماعيل صبري، سيشهد إطلاق ممر السفر المحصن مع رئيس الوزراء السنغافوري، واصفة هذا الإطلاق بأنه "خطوة مهمة نحو استعادة الربط الثنائي والإقليمي".
وأشارت الشبكة، إلى أنه يتعين على المسافرين عبر ممر السفر المحصن البري استخدام خدمات حافلات مخصصة، كما ينبغي أن يكون المسافرون من مواطني الدولة التي سيدخلونها أو من المقيمين الدائمين في هذه الدولة أو من حاملي التصاريح طويلة الأمد.
جدير بالذكر أنه من المقرر أيضا أن تبدأ سنغافورة ممرا جويا للسفر المحصن مع مطار كوالالمبور الدولي، غدًا الإثنين، من خلال 6 خطوط جوية توفر رحلات جوية مخصصة للسفر المحصن.
ويتيح الممر للمسافرين الملقحين بشكل كامل السفر بين سنغافورة وماليزيا، إذ يخضعون لاختبارات كوفيد بدلًا من تقديم إشعار الحجر الصحي أو البقاء في المنزل.
 وعلى جانب آخر، قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، السبت، إن بلاده تلتزم بحل أية نزاعات من خلال الحوار في بناء السلام والتعايش السلمي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اختتام القمة الآسيوية الأوروبية الـ 13 التي عقدت افتراضيًا.

وجدد يعقوب - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" - التزام بلاده بجهود القمة نحو معالجة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، موضحًا أن القمة تهدف إلى عقد الاجتماعات كأسرة كبيرة ويمكن أن تكون أساسًا بأن المنطقتين قادرتان على ضمان السلام، الاستقرار، والازدهار من خلال تعزيز تضامنهما.

وأشار إلى أن الدول في العالم ستكون قادرة على التواصل وممارسة التفكير الاستراتيجي بشكل أفضل من خلال التركيز على المساواة.

سنغافورة ماليزيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا فى مختلف دول العالم

شاب اغتصب خطيبته أثناء زيارة والدته بعصير مخدر بحلوان .. تجديد حبس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى يُمدد الطوارئ شهرًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وفاة و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

إسرائيل: قلقون للغاية من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران