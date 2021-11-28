الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك السريان الأرثوذكس يدشن مذبح دير السروجي في ألمانيا

قداسة البطريرك مار
قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة بتقديس وتدشين مذبح مار يعقوب السروجي في دير مار يعقوب السروجي في فاربورغ بألمانيا.

شارك في طقس التقديس أصحاب النيافة المطارنة مار فيلوكسينوس متياس نايش، النائب البطريركي في ألمانيا، ومار غريغوريوس جوزف، مطران كوجين والمطران الوكيل لكنيستنا السريانية في كيرلا، ومار ديونيسيوس عيسى كوربوز، النائب البطريركي في سويسرا والنمسا، ومار فيلوكسينوس صليبا أوزمان، مطران ماردين ودياربكر. 

كما حضر أيضًا أصحاب النيافة المطارنة مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، ومار ديوسقوروس بنيامين أطاش، النائب البطريركي في السويد، ومار تيطس يلدو، مطران الأبرشية الملنكارية في شمالي أميركا، ومار ثاوفيلوس قرياقس، مدير الإكليريكية في ملنكارا والنائب البطريركي في أوروبا، ومار نيقولاوس متى عبد الأحد، النائب البطريركي في إسبانيا، ومار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع، ومار يوليوس حنا أيدين، مدير العلاقات الخارجية في ألمانيا، ومار ديونيسيوس جان قواق، النائب البطريركي في أبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، ومار نيقوديموس داود شرف، مطران الموصل وكركوك وإقليم كوردستان وتوابعها، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، ومار جرجس كورية، النائب البطريركي في بلجيكا وفرنسا واللوكسمبورغ، ومار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، ومار كيرلس بابي، النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

بعد الانتهاء من طقس التقديس، قام قداسة سيدنا البطريرك بزياح لجزء من رفات القديس مار يعقوب السروجي المدفون في كنيسة السيدة العذراء في دياربكر، كما أنعم على الأب الربان الفاضل كيرلس مسعودي بإلباسه الصليب المقدّس، وذلك تشجيعًا له في خدمته.

الإيبارشية السريانية الكاثوليكية السريان إيبارشية السريان الكاثوليك افرام السرياني

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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