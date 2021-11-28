«حالمون».. معرض تشكيلي لإيهاب شاكر ودينا ترجم بجاليري بيكاسو 3 ديسمبر

يستضيف جاليري بيكاسو معرض الفنان الراحل إيهاب شاكر، والفنانة المعاصرة دينا ترجم ، والذي يأتي تحت عنوان حالمون، وذلك في 3 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء ويستمر حتى السبت 18 ديسمبر 2021.

- حالمون

وجاءت كلمة المعرض والتي منها “أن تحلم فأنت حراً، فأحلامنا لا تطغى على ماضينا ولا تقيد حاضرنا ولا تحد من مستقبلنا، في الأحلام يتدفق الزمان في كل الاتجاهات ويصبح الكون لوحة كبيرة تستعرض خواطرنا أن تحلم فأنت إنسان فعندما ننام لا نستطيع أن نقيد أحلامنا أو نحصرها، وفي يقظتنا نهرب إلى خيالنا نؤلف القصص، ونطلق العنان لأفكارنا وقوة مخيلتنا لنصنع في أذهاننا عوالم حيث نحن أحرار فيما نكون وما نريد أن نكون ونحب ونأمل وننمو".

معرض الراحل ايهاب شاكر

و الفنان الراحل إيهاب شاكر(1933 -2019) من أهم الفنانين التشكيليين و مصوري الزيت بمصر في القرن العشرين، تدرب وهو في الرابعة عشرة من عمره على يد الفنان الإيطالي "كارلومينوتى".

أصبح مدرسا في كلية الفنون الجميلة، وعمل في مؤسسات صحفية كثيرة من أولها جريدة "الجمهورية" و مجلة "صباح الخير"، إلي جانب ابتكاره شخصيات "شمسة و دانة" لمجلة ماجد وعمل على رسم كتب عديدة للأطفال والكبار.

إلى جانب ذلك درس و عمل في الرسوم المتحركة في الستينيات والسبعينيات بباريس، و تتلمذ علي يد الرائد الفرنسي بول جريمو، وأقام معارض باليابان والنمسا وإيطاليا، واختاره مهرجان آنسي الدولي للرسوم المتحركة ليكون أول مصري و إفريقي يشارك في عضوية لجنة تحكيمه في التسعينات.

وفي 2011 اختاره الاتحاد الدولي للرسوم المتحركة (اسيفا) كأول عضو مصري وإفريقي للمنظمة، ليصمم الملصق السنوي لليوم العالمي للرسوم المتحركة، كما حصل على جوائز سوزان مبارك عديدة للتميز الأول عن رسومه للكتب، وتم تكريمه من الدولة عن مشوار رسومه الصحفية من 1953 إلى 2004.

معرض الراحل ايهاب شاكر

ولدت الفنانة المصرية المعاصرة دينا ترجم في مصر، وتعيش وتعمل حاليا في القاهرة . تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في الفنون البصرية والهندسة المعمارية.

و تعد لوحات دينا إنعكاساً لكونها ، والتي تتميز بضربات الفرشة التعبيرية التي تنفجر بحماس، و تأثرت فالغالب بالحركة التعبيرية التجريدي.