الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت نزولا من 25 في اليوم السابق.



وأفاد بيان من اللجنة بأن ثلاثا من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع خمس حالات في اليوم السابق.



وسجلت الصين 22 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 15 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وحتى الآن سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98631 إصابات مؤكدة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وعلي صعيد آخر، أعربت بكين، عن معارضتها الشديدة لتصريحات مسئول عسكري هندي، قال فيها إن الصين تشكل تهديدا للهند.

ووصف وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تصريحات المسؤول الهندي بأنها "استفزازية"، وقال إن إثارة ما يسمى "التهديد الصيني" ينتهك بشدة التوجيه الاستراتيجي الذي وضعه زعيما البلدين بأن الصين و الهند لا تشكلان أي تهديد لبعضهما البعض.

وأضاف أن إثارة المواجهة الجيوسياسية بين البلدين "أمر غير مسؤول وخطير"، مضيفا أن قوات الحدود الصينية "مصممة على حماية السيادة والأمن الوطنيين و هي ملتزمة أيضا بالحفاظ على السلام والاستقرار على طول الحدود".

وأعرب عن أمله في أن "يتمكن الجانب الهندي من الالتقاء بالصين في منتصف الطريق وأن يحافظ بشكل مشترك على تنمية سليمة للعلاقات الثنائية".

يذكر أن اشتباكات جرت بين الجانبين في يونيو 2020 تكبدت فيها القوات الهندية خسائر زادت على 150 بين قتلى وجرحى. وإثر ذلك، سعى البلدان إلى المضي قدما في تبني تدابير لتخفيف حدة التوتر بينهما.