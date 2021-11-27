غدًا.. دعوى رئيس نادى الأهلى فى اتهام مرتضى منصور بسبه وقذفه

تستكمل المحكمة الاقتصادية في القاهرة، غدًا الأحد، النظر في الدعوى المقامة من رئيس نادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، التي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى نادي الأهلي ومجلس إدارته.

وكانت أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات، بأن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.

وجاء في حيثيات الحكم أن الدائرة 12 تعويضات تلزم مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي لـهاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 2000 ألف جنيه، لتعويضه مدنيًا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور لهاني العتال وأسرته، حسبما ذكر مكتب الدكتور كمال شعيب المحامي.

وفي ذات السياق، حددت محكمة جنح مستأنف الهرم جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف المستشار مرتضى منصور، على الحكم الصادر ضده هو ومذيع قناة الزمالك أحمد جمال، الذي يقضي بتغريمه 15 ألف جنيه في 4 دعاوى مقامة من الإعلامي عبد الناصر زيدان، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق هاني العتال يتهمونه فيهم بالسب والقذف.

