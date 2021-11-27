مدير «العربية العالمية للبصريات»: نستطيع قياس المسافة مع العدو والاشتباك معه عن بُعد

قال اللواء طارق سعد زغلول مدير الشركة العربية العالمية للبصريات، إن مشاركتها فى المعرض ستكون بأجهزة ومستشعارات ليلي ونهاري وحراري ومقدرات مسافات بالليزر، موضحًا أن تلك الآلات والأدوات ستمكن الجيش المصري من إمكانية قياس المسافة مع العدو.

ولفت في المؤتمر التحضيري لمعرض إيديكس 2021، إلى أن الشركة تعمل على تصنيع وتجميع المعدات البصرية، قائلًا: لدينا تصنيع مشترك للاشتراك والقتال عن بُعد دون أن يكون المقاتل المصري ظاهرًا فما يتعامل معه، مؤكدًا أن المنتجات اللى تم تصميمها بنسبة 100% بمجهودات شركة البصريات.

وأوضح أن اجهزة الرؤية الليلية والحرارية والنهارية وتنشين لقواذف المقذوفات الموجهة للدبابات ستكون متاحة فى المعرض إلى جانب منظومة الاشتباك عن بعض للمواقع الثابتة، مشيرًا إلى أن المشاركة مع الأجانب تتمثل في وجود شريك أجنبي كشركة "تاليس"، وتمكنا من الشراكة لنقل التكنولوجيا 100% كنظارة جوجل ونظارات رؤية ليلية حرارية ونقل التكنولوجيا للجزء الكهروباصي للدرونز.

أما الشراكة مع شركة أسكربيانو الإسبانية تكون فى الاشتباك والتحكم عن بعد المحملة على مدرعة أو على عربات وقطع بحرية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 25% والمرحلة الثانية بعمق 60% ثم الانتهاء من أعمال البرج بإضافة مدفع بنسبة 85%.

وكشف عن دور الشركة فى المشروعات القومية كمنظومات المراقبة طويل المدى وكاميرات تأمين الأهداف الاستراتيجية.