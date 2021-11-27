السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السيادة السوداني» يؤكد حرصه على توفير الحياة الكريمة لمواطني نهر النيل

السودان
السودان

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني أبوالقاسم محمد، حرصه على توفير السلع والخدمات الضرورية لمواطني ولاية نهر النيل بما يوفر لهم الحياة الكريمة. 

واستمع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، والي نهر النيل المكلف أسامة مجذوب بابكر بحضو أعضاء المجلس الأعلى لكيانات الشمال، إلى تقرير من ممثلي محليات الولاية فيما يتصل بتوفير الخدمات والسلع الضرورية. 

ووعد بمتابعة قضايا الولاية مع الأجهزة التنفيذية المركزية لتجاوز التحديات التي تواجه مواطني الولاية. 

من جانبه، قال والي نهر النيل المكلف، في تصريح صحفي، إن اللقاء سيكون له مابعده فيما يلي نهضة الولاية في جميع المجالات، موضحا أن توفير الخدمات للمواطنين ستتبناه حكومة الولاية عبر برنامج عمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اللقاء خرج بتوصيات وتوجيهات هامة من عضو مجلس السيادة، من شأنها تحقيق الأهداف وتلبية طموحات مواطني نهر النيل، موضحا أن اللقاء ركز على الآثار السالبة للتعدين الأهلي، بجانب قضية قسمة الموارد وسبل معالجتها عبر التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة. 

وأبان رئيس المجلس الأعلى لكيانات الشمال مبارك عباس، أن اللقاء بحث مشاكل الولاية العاجلة التي تتطلب تدخل الجهات التنفيذية على مستوى المركز فيما يلي إمدادات الوقود والكهرباء وخدمات الزراعة والصحة والتعدين. 

وأكد أن المجلس سيكون سندا لحكومة الولاية وداعما لها في العمل التنفيذي تجويدا للاداء وتحقيقا لاهداف التنمية ومعالجة لقضية قسمة الموارد بين المركز والولاية.

عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني السودان نهر النيل أسامة مجذوب التنفيذية المركزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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