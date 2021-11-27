نجوم زاد وزنهم بعد إصابتهم بكورونا (صور)

تحدث العديد من مشاهير بوليود الشباب المشهورين الذين يتمتعون باللياقة البدنية، عن زيادة وزنهم بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، حيث اكتسبوا عدة كيلوجرامات بسبب الأدوية والراحة وعوامل أخرى، والكثير منهم يحاول العودة إلى لياقتهم البدنية

روبينا ديلاك



تحدثت روبينا ديليك عن زيادة وزنها بعد إصابتها بكوفيد 19 ليس مرة واحدة بل مرتين، وفي منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت الممثلة صريحة بما يكفي لتكشف عن أنها ازدادت نحو حوالي 7 كجم في مرحلة تعافيها من كوفيد مما جعلها تشعر بعدم الارتياح، وأضافت أنها وجدت صعوبة في العودة إلى ما كانت عليه، طبقا لما ذكره موقع INDIA

هينا خان

في الشهر الماضي تحدثت ممثلة هوليود هينا خان التي فقدت والدها في وقت سابق من هذا العام وأصيبت بفيروس كورونا المستجد عن إعطاء الأولوية لصحتها العقلية على صحتها الجسدية، وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعيـ إنها اكتسبت عدة كيلو جرامات وأضافت: "كانت صحتي العقلية أكثر أهمية وأردت فقط أن أكون على ما يرام بعد وفاة والدي واخترت الصحة العقلية، ورفاهتي على مظهري الجسدي وعملي والآن ها أنا عدت إلى العمل"

ويذكر أن الممثلة قد عادت لعملها وهي مهووسة باللياقة البدنية.

شرينو باريك

شرينو كان لها نصيب من الصراع مع الوزن الزائد وبالإضافة إلى هذا الأمر، عانت مع المشكلات الصحية وكان لديها أيضًا بعض المشكلات الخاصة بالمناعة، وسبق لها التحدث عم زيادتها للوزن.

أديتيا نارايان



يعرف ناريان برشاقته وعضلاته الممشوقة، وازداد الممثل عدة كيلوجرامات في أبريل بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وشارك الممثل صورة بطنه البارز بعد إصابته بفيروس كورونا بوقت قصير، إلا أنه عاد للصالة الرياضية وتمكن من التخلص من هذا الوزن الزائد.