«حياة كريمة».. إقامة 30 بيت بدوى بقرية التلول في بئر العبد بشمال سيناء

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أثناء جولته التفقدية لقرية التلول لتفقد ومعاينة أحوال المنطقة والأهالى عن تخصيص مساحة 8000 مترا مربعا بالقرية لاقامة البيوت البدوية عليها وتوزيعها على الأهالى المستحقين ،مشيرا الى أنها ستقام من طابق واحد.

وقرر المحافظ تخصيص مقر لجمعية كنوز ىالبردويل داخل القرية لتيسير تقديم الخدمات للأهالى ، وأمر برفع كفاءة شبكة الانارة بالقرية وتزويدها بمحولين للكهرباء قدرة 200 كيلو وات لكل محول لدعم الانارة بالقرية ، كما وجه برفع كفاءة جميع الخدمات الأخرى بالقرية لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى مختلف المجالات.

ومن جهة أخرى، فقد قام المحافظ بجولة تفقدية ببحيرة البردويل، حيث تابع عمليات الصيد ومتابعة أحوال الصيادين ، مؤكدا على ضرورة التزام الصيادين بالتعليمات الخاصة بالصيد وفقا للجهات المعنية ، ومنها الالتزام الكامل بفترات وقف الصيد داخل البحيرة حفاظا على ذريعة الأسماك ولنمو الأسماك الصغيرة وتنمية الثروة السمكية.

وأشار المحافظ الى زيادة انتاج الأسماك من البحيرة فى الموسم الحالى بنحو 17 ألف طنا من مختلف الأنواع عن الموسم الماضى ، وذلك بفضل الالتزام بالتعليمات وزيادة فترات الصيد المسموح بها داخل البحيرة.

كان فى استقبال المحافظ أثناء الجولتين كل من محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد ومحسن سالم نائب رئيس المركز والمدينة والدكتور شكرى سالمان مدير البحيرة وعدد من الصيادين ورؤساء جمعيات الصيد والأهالى.

فيما كثفت محافظة شمال سيناء من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.