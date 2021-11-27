السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية بليبيا تشدد على ضرورة حماية العملية الانتخابية المقبلة

الانتخابات الليبيا
الانتخابات الليبيا

ذكرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات المقبلة.

وجددت السفارة الأمريكية - في تغريدة نشرتها اليوم السبت، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ونقلتها وكالة الأنباء الليبية - التأكيد على ضرورة حماية العملية الانتخابية، مؤكدة أن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة بالعملية السياسية.

وكانت البعثة الأممية قد أعربت - في بيانٍ - عن انزعاجها إزاء الهجوم الذي تعرضت له محكمة استئناف "سبها" أول أمس الخميس، كما أدانت البعثة بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات.

وجددت البعثة، في بيانها، دعواتها لإجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

طرابلس السفارة الأمريكية بليبيا الولايات المتحدة ليبيا

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