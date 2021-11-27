السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تنظم ندوة توعية للكشف عن تعاطى المخدرات بسوهاج

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، ندوة بمركز التدريب المهني بسوهاج للتعريف بحملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتكليفات وزير القوى العاملة محمد سعفان بضرورة التعاون المستمر مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية العاملين بالمديرية والاستعانة بهم في الندوات التي تنظمها المديرية للتوعية داخل المنشآت.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، أن هدف هذه الندوات التعريف بالقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والذي أكد على إنهاء خدمة العامل الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وأن التحليل الذي يعتد به فقط هو الذي تقوم به اللجنة، فضلًا عن الإجراءات التنفيذية للحملات والضوابط التي تعمل بها ومنها، سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ، وإتاحة التظلم الفوري من النتائج لمن يثبت إيجابية تحليله أمام لجنة من مصلحة الطب الشرعي للبت في صحة تظلمه.

كما تناولت الندوة الأضرار الصحية والاجتماعية للمخدرات وأثرها السيئ على الإنتاج وعلى الاقتصاد إضافة إلى زيادة معدل الجرائم، مشيرًا إلى أن مواجهة ذلك تكون بالتوعية لكافة فئات المجتمع ومن أهمها الوسط العمالي.

حاضر في الندوة، محمد شحاتة منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والمشرف العام على سوهاج، والسيد سباق رئيس وحدة التطوع بالصندوق إضافة لعدد من متطوعي الصندوق.

وأدار الندوة أشرف كمال مدير عام الرعاية بالمديرية، والسيد بعيو مدير الإدارة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، قد استقبلت وفدًا من صندوق مكافحة الإدمان، وتم الاتفاق على عمل ندوات وفعاليات وزيارات للتوعية تشمل المناطق ومكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية  ومراكز التدريب المهني التابعة لمديرية القوى العاملة بسوهاج.

مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج مركز التدريب المهني بسوهاج ندوة الكشف عن التعاطي الجهاز الإداري للدولة وزير القوى العاملة محمد سعفان

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