الجزائر: 193 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل ١٩٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٥ حالات وفاة، فيما تماثل ١٣١ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٩ آلاف و٨١٧ حالة؛ من بينها ١٩٣ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٣ ألفا و٩٠٢ شخص.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٤٦ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٢٣ مريضا في العناية المركزة.



كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٤ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٧ ولايات 10 حالات فما فوق.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، في نوفمبر الجاري، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.